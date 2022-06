L'ex-général de Tsahal Doron Almog choisi comme nouveau président de l'Agence juive

De nombreuses tentatives pour trouver un remplaçant à M. Herzog avaient échoué

Doron Almog a été désigné comme prochain président de l'Agence juive pour Israël, mettant ainsi fin à une impasse de plus d'un an au cours de laquelle l'organisme semi-gouvernemental a été dirigé par un chef intérimaire, après que son ancien président Isaac Herzog a été nommé à la tête de l'Etat hébreu l'an dernier.

De nombreuses tentatives pour trouver un remplaçant à M. Herzog avaient échoué, aucun candidat n'ayant pu obtenir les neuf voix sur dix nécessaires pour être nommé par le comité de sélection.

M. Almog, un ancien général des Forces de défense israéliennes qui dirige aujourd'hui un village de réhabilitation très apprécié dans le désert du Néguev, a été choisi à l'unanimité par le comité de sélection, selon un porte-parole de l'Agence juive.

La nomination de M. Almog doit maintenant être approuvée par le conseil des gouverneurs de l'Agence juive lors de son audience plénière du mois prochain, bien que cela ne soit qu'une formalité.

La ministre de l'Intégration Pnina Tamano-Shata a salué la nomination de Doron Almog à la présidence de l'Agence juive pour Israël.

"Nous sommes dans une période importante avec un bond du nombre de nouveaux immigrants du monde entier, et je suis sûre que Doron contribuera grandement au monde juif et à la réalisation des politiques d'immigration et d'intégration de ce gouvernement", a déclaré Mme Tamano-Shata.