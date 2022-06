ANALYSE | Pour ou contre l'égalité totale des sexes dans Tsahal?

La présence des femmes dans Tsahal est importante mais ne doit pas se faire sur le compte des performances

Cette question a resurgi, il y a deux semaines, lorsque le très populaire chef d'état-major de l'armée israélienne, le général Aviv Kohavi, a donné son feu vert à titre d'essai, à l'enrôlement de soldates combattantes dans l'une des plus prestigieuses unités d'élite israélienne, la "669", l'unité de sauvetage aéroportée de Tsahal.

Cette décision, prise sur recommandation d'une commission spéciale conduite par le général Yoel Strik, n'a laissé personne indifférent: les forums féministes israéliens ont applaudi des deux mains. De nombreux anciens officiers de 669 l'ont critiquée. Quant aux rabbins de la mouvance sioniste religieuse, dont les élèves servent souvent dans ce type d'unités, ils ont tapé du poing sur la table en indiquant qu'un tel développement risquait de provoquer le départ des soldats religieux de ces unités… D'autant plus que cinq jeunes filles ont déposé un recours devant la Cour suprême, afin que celle-ci ordonne à l'armée d'ouvrir toutes les unités d'élite aux soldates combattantes sans la moindre discrimination.

Pour mieux comprendre l'ampleur et la complexité du débat, détaillons les motivations de ces voix discordantes.

La satisfaction inassouvie des lobbies féministes

La décision du général Kohavi est une incontestable victoire face au bastion du "machisme" qu'a longtemps été l'armée israélienne. 25 ans après que la Cour Suprême ait sommé Tsahal d'enrôler Alice Miller dans le prestigieux cours de pilotes de chasse, l'armée a très largement ouvert ses unités aux soldates qui entendent faire un service "combattant" sur le terrain: ainsi des soldates des unités de gardes-frontières à Jérusalem sont tombées au combat en luttant contre des terroristes, tandis que le long de la frontière avec l'Egypte, les soldates de l'unité "Karakal" démasquent régulièrement toute tentative d'infiltration. Plus récemment, Tsahal a également ouvert des unités d'infanterie aux soldates.

En revanche, elle s'est toujours refusé à intégrer des femmes dans les deux corps d'armée combattants les plus célèbres: les Brigades de fantassins (Golani, Kfir, Parachutistes, Guivati) et l'ensemble des unités d'élite ( Commandos Matkal, Commandos marins, Shaldag, Douvdevan etc.). Motif invoqué: les différences physiologiques entre hommes et femmes et les dangers d'un service trop "musclé" pour l'état de santé de ces femmes.

Mais les pressions incessantes des féministes ont fini par porter en partie leurs fruits. Et le général Kohavi a ouvert une brèche en autorisant les femmes à rejoindre la "669" ainsi que Yaalom, l'unité d'élite du génie militaire, spécialisée par exemple dans le démantèlement de tunnels. Soulignons que ces pressions ont été orchestrées par la conseillère spéciale du chef d'état-major pour ce dossier. Simple remarque: on serait, tout de même, en droit de se demander pourquoi ces lobbies féministes si prompts à réclamer une parfaite égalité des sexes dans l'armée israélienne, n'initient pas une campagne en vue d’une mixité totale dans les compétitions d'athlétisme internationales.

La frustration des anciens face aux distinctions physiologiques

La plupart des anciens de " 669", eux, ne cachent pas leur mécontentement à la suite de la décision du général Kohavi. Pour eux, l'arrivée de soldates dans "leur" unité les déprécie. Ils considèrent qu'aucune soldate ne pourra intégrer la 669 selon les paramètres physiques de sélection qu'ils ont eux-mêmes surmontés dans le passé. Exemple : pour être admis à 669, un soldat doit pouvoir soulever un camarade blessé de 90kg, et le porter sur une distance pouvant aller jusqu’à un kilomètre!

Selon eux, tout réajustement de ces critères risque de se faire au détriment de l'efficacité des soldats à remplir pleinement leur mission de sauvetage. La commission Strik a, pour sa part, établi un tableau de critères selon lesquels une soldate désireuse de s'enrôler dans la "669" devra peser au moins 78 kg , mesurer au moins 1,66 mètre et courir sur 3000 mètres en moins de 14,50 minutes! Excusez du peu! A noter que la commission Strik reconnaît tout de même, dans ses conclusions, que "les caractéristiques physiologiques des femmes peuvent affecter leur capacité à effectuer des missions de combat et de sauvetage, surtout lorsque ces missions nécessitent « de porter des charges de dizaines de kilos".

Le Dr Eric Setton ne partage pas l'inquiétude de ses camarades. Lieutenant-colonel (rés.) et ancien officier supérieur de l'unité de sauvetage, il dirige aujourd'hui le Hertzliya Medical Center: "Cela fait de longues années que l'armée adapte ses critères d'admission à la physiologie des soldats. Pourquoi ne pas en faire de même avec les soldates?!", dit-il. Pour le Dr Setton, il faut que les soldates puissent servir dans toutes les unités de Tsahal. Il rappelle ainsi qu'à l'époque du Palmah et de la guerre d'Indépendance, les femmes combattaient aux côtés des hommes…

Certains de ces anciens officiers de 669, n'hésitent pas à qualifier la décision du chef d'état-major de "politique". Selon eux, Kohavi a préféré lâcher un peu de leste et "céder" sur 669 afin de pouvoir ensuite, plus facilement, opposer une fin de non-recevoir aux mouvements féministes qui, comme les cinq soldates mentionnées plus haut, voudraient pousser les jeunes filles à servir dans les unités de commandos!

La colère des rabbins sionistes religieux

C'est le dernier argument de mixité totale avancé par le Dr Setton qui a fait bondir une vingtaine de rabbins du sionisme religieux. Apprenant la décision du chef d'état-major, ces rabbins qui représentent tous les courants, des plus orthodoxes aux plus tolérants, ont publié une lettre dans laquelle ils appellent "à ne pas diviser Tsahal". Selon eux, l'expérience a prouvé que des soldats religieux ne pourront servir dans des unités combattantes mixtes sans faillir aux règles de pudeur du judaïsme.

Ces rabbins constatent avec préoccupation le processus d'intégration graduel de soldates dans des unités combattantes. Selon eux la décision du général Kohavi, risque de contraindre de nombreux soldats religieux à renoncer à servir dans ces mêmes unités d'élite. Il convient de souligner qu'au cours des 20 dernières années, le nombre de soldats religieux dans les unités d'élite et dans les brigades combattantes est en augmentation constante, et se situe bien au-delà de leur pourcentage dans la société israélienne. Certains de ces rabbins vont même jusqu’à sous-entendre que des généraux de l'état-major se serviraient des lobbies féministes libéraux, pour réduire l'influence trop marquante à leur goût, des sionistes-religieux, souvent très nationalistes, au sein de Tsahal.

Le débat autour des paramètres physiologiques, médicaux, religieux et politiques de l'enrôlement des femmes dans les unités combattantes de Tsahal est donc ouvert. Mais si pour certains il s'agit là d'une expression de plus du "progressisme" de la société israélienne, d'autres s'inquiètent de l'importance prise par ce dossier de l'égalité des sexes, et ce au détriment des priorités sécuritaires existentielles auxquelles Tsahal est confrontée au quotidien! La présence des femmes dans Tsahal est importante, mais elle ne doit en aucune manière se faire sur le compte des performances qui lui ont permis de devenir, au fil des ans, l'une des meilleures armées du monde.