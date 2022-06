Israël interdit les voyages de jeunes en Pologne en raison d'un différend sur l'enseignement de la Shoah

Yair Lapid a déclaré que Varsovie voulait "dicter" ce qu'il fallait apprendre sur le sujet

Israël a annulé les voyages éducatifs en Pologne de milliers de lycéens cet été, au motif que le gouvernement polonais tente de contrôler le programme d'études sur la Shoah enseigné aux enfants israéliens, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères.

L'annonce du ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid a ravivé les tensions de longue date entre les deux pays concernant le traitement réservé par la Pologne à ses citoyens juifs pendant la Shoah.

Dans ses commentaires, M. Lapid a affirmé que la Pologne a empêché les délégations israéliennes d'apprendre le rôle des citoyens polonais dans la collaboration avec les nazis pendant la Shoah.

"Ils ont voulu dicter ce qui était autorisé et ce qui n'était pas autorisé à être enseigné aux enfants israéliens qui vont en Pologne et nous ne pouvons pas être d'accord avec cela", a-t-il souligné lors d'une conférence de presse mercredi.

La Pologne a été le premier pays envahi et occupé par le régime d'Adolf Hitler et n'a jamais eu de gouvernement collaborationniste. Les membres de la résistance polonaise et du gouvernement en exil ont lutté pour avertir le monde du massacre des Juifs, et des milliers de Polonais ont risqué leur vie pour aider les Juifs.

Cependant, des chercheurs de la Shoah ont recueilli de nombreuses preuves de l'existence de villageois polonais qui ont assassiné des Juifs fuyant les nazis, ou de maîtres chanteurs polonais qui s'en prenaient à des Juifs sans défense pour s'enrichir.

Six millions de Juifs, dont la quasi-totalité des quelque 3 millions de Juifs de Pologne, ont été tués par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Shoah, et les principaux camps de la mort nazis se trouvaient en Pologne.

Ces récits contradictoires ont été une source de grande tension entre Israël et la Pologne, qui entretiennent par ailleurs de solides relations.