"Nous appliquons la politique de tolérance zéro envers le Hamas" (Naftali Bennett)

"La nouvelle génération du Sud expérimente ce que c'est de vivre sans roquettes"

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est exprimé dimanche sur la situation sécuritaire du pays, alors qu'une roquette a été lancée vendredi soir depuis Gaza sur Ashkelon en Israël.

"Vendredi, nous avons attaqué et détruit en riposte des ateliers de production d'armes et plusieurs autres cibles du Hamas à Gaza. Nous ne cherchons plus d'excuses aux terroristes. Cette année, a été la plus calme depuis une décennie pour les habitants du Sud: d'une moyenne de quelques centaines de roquettes par an, nous sommes passés à 7 sans aucune victime," a déclaré Naftali Bennett.

"Avec la formation du gouvernement, nous avons changé notre politique envers le Hamas, sur plusieurs fronts. Nous avons immédiatement cessé de leur transférer des valises de dollars et sommes passés à une politique de tolérance zéro. Dans le même temps, nous avons modifié notre approche vis-à-vis des habitants de la bande de Gaza et leur avons ouvert la possibilité de travailler en Israël," a-t-il poursuivi.

"Le salaire moyen d'un résident de Gaza est d'environ 800 shekels contre 8.000 en Israël, cette composante constitue une contrainte importante et crée également une distinction entre le Hamas et les résidents," a affirmé le Premier ministre alors que des centaines de visas de travail ont été accordés aux Gazaouïs.

"Nous exigeons en retour la paix totale pour les habitants d'Ashkelon, de Sderot et du pourtour de la bande de Gaza. Pour la première fois, la nouvelle génération dans le Sud expérimente ce que c'est de vivre tranquillement sans roquettes. Notre objectif est d'amener l'apaisement pour les habitants du Sud, tout en empêchant le Hamas de renforcer ses rangs", a assuré le Premier ministre.

"Nous agirons vigoureusement face à toute tentative visant à saper ce calme. Les prix que nous facturerons à l'ennemi pour toute action contre nos citoyens seront élevés," a-t-il averti.

Naftali Bennett a également annoncé que les forces de sécurité israéliennes s'emploient à déjouer les attentats terroristes, notamment en Turquie alors que les Israéliens sont dans le viseur de l'Iran.