Israël: la Knesset adopte une série de réformes pour améliorer la prise en charge des vétérans handicapés de Tsahal

Cet ensemble de mesures intervient après l'électrochoc provoqué par l'affaire Itzik Saidyan

Un ensemble de réformes de l'aide aux vétérans handicapés de l'armée israélienne, proposé par le ministre de la Défense Benny Gantz et le ministre des Finances Avigdor Liberman, a été approuvé par la Knesset dimanche.

Les réformes permettront aux anciens combattants handicapés de Tsahal de recevoir des aides financières supplémentaires pour acheter notamment des véhicules spécialisés, et de bénéficier d'une aide au loyer.

Après le vote, Benny Gantz a remercié les membres de la Knesset pour "l'amélioration de la qualité de vie" des vétérans et le "renforcement de leur stabilité".

"Nous n'oublions pas un seul instant que cette réforme commence par un meilleur traitement des dossiers des vétérans handicapés en réduisant la bureaucratie", a souligné le ministre de la Défense.

Le ministre des Finances s'est à son tour engagé à continuer à travailler "avec détermination" pour améliorer la qualité de vie "de ceux qui se sont sacrifiés pour l'État d'Israël".

Plus tôt en mars, un accord a été signé avec les hôpitaux Sheba, Tel Hashomer et le centre médical Beit Loewenstein afin de permettre aux comités médicaux du ministère de la Défense de fonctionner dans les établissements hospitaliers. L'objectif est d'améliorer la qualité de la réadaptation des personnes éligibles aux aides et réduire la durée des procédures.

Le mois dernier, la Knesset a adopté un projet de loi afin de financer la majeure partie des études des soldats combattants ayant achevé leur service militaire.

Cet ensemble de mesures traduit la volonté des autorités de mieux prendre en compte les besoins des soldats blessés et souvent traumatisés, suite à l'électrochoc provoqué par l'affaire Itzik Saidyan.

Il y a un peu plus d'un an, ce vétéran de Tsahal diagnostiqué avec des troubles de stress post-traumatique, s'était immolé par le feu devant un bureau du ministère de la Défense chargé de la réhabilitation des soldats blessés, estimant que ses besoins n'étaient pas pris en compte.