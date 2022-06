L'objectif de la visite "vitale" de J. Biden est de former un plan pour arrêter le programme nucléaire iranien (N. Bennett)

L'Etat hébreu travaille afin de mettre un terme à l'enrichissement d'uranium par l'Iran

Le principal objectif d'Israël lors de la visite du président Joe Biden sera "de finaliser un plan d'action commun clair avec les États-Unis pour arrêter le programme nucléaire iranien", a déclaré lundi le Premier ministre Naftali Bennett, dans son bureau devant des journalistes.

"Cette visite est vitale pour Israël", a-t-il souligné en expliquant qu'elle porterait sur les principales priorités d'Israël au cours de l'année écoulée, notamment le programme nucléaire iranien.

Naftali Bennett a affirmé que "le monde est en train de se réveiller en découvrant le vrai visage de l'Iran", rappelant la censure de l'Iran par l'AIEA au début du mois lors de la réunion de son Conseil des gouverneurs à Genève.

L'Etat hébreu travaille à court terme pour arrêter l'enrichissement iranien, a-t-il expliqué.

"Nous avions pour objectif que l'accord de Vienne ne soit pas signé", a-t-il affirmé.

Sur le long terme, Israël souhaite toutefois un accord amélioré, a précisé le Premier ministre, qui empêchera définitivement l'Iran de progresser vers l'arme nucléaire.

Les pourparlers visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien n'ont pas encore été abandonnés, en dépit de nouvelles mesures punitives imposées par Washington contre Téhéran, a déclaré lundi le porte-parole des Affaires étrangères.

Les négociations qui visent à faire revenir les Etats-Unis dans l'accord conclu en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances, et à amener l'Iran à s'y conformer pleinement, sont au point mort depuis mars, après plus d'un an de discussions.