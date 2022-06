Israël: les Palestiniens LGBT accueillis dans le pays désormais autorisés à y travailler

Environ 90 Palestiniens LGBT vivent actuellement en Israël avec des permis de résidence de courte durée

Les Palestiniens LGBT fuyant les persécutions en Cisjordanie seront désormais autorisés à travailler en Israël, a déclaré le gouvernement israélien à la Haute cour dimanche soir.

Les restrictions imposées jusqu'à maintenant par les autorités du pays ont placé les Palestiniens LGBT dans une situation très précaire, poussant nombre d'entre eux à travailler illégalement ou à se prostituer.

"Ils n'avaient pas accès au travail, aux soins de santé, aux services sociaux. Nous avons donc vu leur situation se détériorer au fil du temps, alors qu'ils arrivent déjà en Israël traumatisés, après avoir été agressés et persécutés chez eux", a déclaré Naama Sabato, assistante sociale du groupe de défense des droits Agudah.

Ce changement de politique fait suite à une pétition conjointe de plusieurs groupes de défense des droits, dont Médecins pour les droits de l'homme - Israël, l'organisation à but non lucratif HIAS pour les droits des réfugiés et l'organisation Agudah.

Bien que la situation des Palestiniens LGBT se soit améliorée ces dernières années, elle demeure toutefois compliquée au sein d'une société palestinienne largement conservatrice et religieuse. Les Palestiniens LGBT qui s'affirment comme tels peuvent être exposés à des rejets, des abus voire à un à un danger de mort.

Un Palestinien homosexuel originaire de Cisjordanie a témoigné mardi devant la Knesset, décrivant comment sa famille avait tenté de le tuer après avoir appris son orientation sexuelle.

"Je veux juste vivre une vie normale, mais je ne peux pas le faire sans soins de santé, sans compte bancaire ou sans carte d'identité officielle", a déclaré ce Palestinien, qui a requis l'anonymat.

Israël fournit des permis de résidence temporaires aux Palestiniens fuyant les persécutions en Cisjordanie. La plupart de ces laissez-passer vont traditionnellement à des Palestiniens ayant collaboré avec les services de sécurité israéliens, et qui sont éligibles à la résidence permanente en Israël.

Les autorités israéliennes considèrent toujours la présence des Palestiniens LGBT dans le pays comme un palliatif "afin de trouver une solution permanente en Cisjordanie ou dans un autre pays" ont déclaré les procureurs à la Cour suprême.

Environ 90 Palestiniens LGBT vivent actuellement en Israël avec des permis de courte durée qui doivent être renouvelés tous les deux mois, selon le ministère des Affaires sociales. La plupart finissent par quitter Israël pour des pays prêts à les accueillir en tant que réfugiés, comme le Canada et l'Australie, mais ce processus peut prendre des années.