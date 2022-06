Israël: Yaïr Lapid devrait prendre ses fonctions de Premier ministre mardi

Yaïr Lapid qui doit se rendre en Turquie jeudi prévoit de maintenir son déplacement

Suite à l'annonce que la Knesset serait dissoute cette semaine, le ministre israélien des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Yaïr Lapid remplacera Naftali Bennett et prendra ses fonctions mardi.

Selon les premières informations, Yaïr Lapid s'installera dans la résidence officielle du Premier ministre rue Balfour à Jérusalem.

Le chef du parti Bleu Blanc et ministre de la Défense, Benny Gantz, devrait faire une déclaration aux médias à 17h30, à la suite d'une réunion de faction de son parti à Tel-Aviv.

Dans le même temps, la députée Jida Rinawie Zoabi du parti Meretz a annoncé aujourd'hui qu'elle n'avait pas l'intention de se présenter aux prochaines élections à la Knesset dans la faction Meretz.

"Je suis fière de moi d'être restée ferme sur mes principes. Je ne me présenterai pas aux primaires et je n'ai pas encore décidé si je me présenterai dans un autre parti aux prochaines élections," a-t-elle déclaré.

"C'est une soirée d'excellentes nouvelles pour les nombreux citoyens israéliens", a affirmé de son côté le chef de l'opposition Benyamin Netanyahou suite à l'annonce de la démission du Premier ministre Naftali Bennett.

"Après un combat résolu de l'opposition à la Knesset et de nombreuses souffrances du public israélien, il est clair pour tout le monde que le gouvernement le plus défaillant de l'histoire du pays doit achever ici son mandat," a-t-il dit.

Les nouvelles élections sont prévues pour le 25 octobre prochain.

En principe, les élections peuvent être annoncées trois mois après la dissolution de la Knesset, mais la période de vacances des fêtes juives qui débute fin septembre repoussera d'un mois le scrutin.