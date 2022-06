Israël: "Je suis désolé que nous n'ayons pas su garder le gouvernement, mais nous irons aux urnes la tête haute" (Benny Gantz)

"Netanyahou a brisé toute confiance politique qui pouvait lui être confiée"

Au lendemain de l'annonce de la démission du Premier ministre israélien Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz s'est exprimé mardi.

"Je suis désolé que nous n'ayons pas su garder le gouvernement, mais nous irons aux urnes la tête haute. Nous entrons dans une période politique difficile", a déclaré le chef du parti Bleu Blanc.

"Je reste en contact avec Lapid et d'autres hauts responsables de la coalition, et je vous promets que quoi qu'il arrive, nous maintiendrons la sécurité et nous continuerons à diriger le pays pour tous ses citoyens - ceux qui voteront pour nous et ceux qui ne voteront jamais pour nous," a-t-il poursuivi.

Selon l'accord de coalition, le vice-Premier ministre Yaïr Lapid remplacera Naftali Bennett dès mardi prochain jusqu'aux élections prévues fin octobre.

"Nous souhaitons mener le processus électoral de manière équitable avec la mise en place d'un gouvernement d'unité fonctionnel. Quant à Netanyahou, il a brisé toute confiance politique qui pouvait lui être confiée," a-t-il dit.

Il a également mentionné le fait que le député "Ben Gvir mène une ligne extrémiste".

"A mon avis, cela ne reflète ni le judaïsme ni l'identité israélienne. Nous nous préparons à la cinquième élection en un peu moins de 4 ans mais nous réussi à acquérir beaucoup de connaissances," a-t-il dit.

La Knesset doit être dissoute cette semaine et les campagnes électorales débuteront.