Israël: grève générale des enseignants ce mercredi

1,5 million d'enfants sont privés d'école

Les jardins d'enfants et les écoles sont fermés ce mercredi en raison d'une grève décidée par le syndicat des enseignants d'Israël, laissant 1,5 million d'enfants à la maison.

La grève d'une journée intervient après que les établissements d'enseignement ont ouvert leurs portes pendant plusieurs jours avec deux heures de retard, dans une volonté de pousser le ministère des Finances à tenir compte des revendications des enseignants concernant les salaires et les conditions de travail.

Les établissements d'enseignement spécialisé, en revanche, fonctionnent normalement. La grève n'affecte pas non plus les collèges et les lycées déjà fermés pour les vacances d'été.

Le dirigeant du Conseil national des parents, Merom Shiff, a critiqué le syndicat des enseignants pour avoir organisé une grève alors même que le ministère des Finances a affirmé son intention de poursuivre les négociations, et ce en dépit de la dissolution prévue de la Knesset.

"Il n'y a pratiquement aucun fossé entre le Trésor et la Histadrout (principal syndicat de travailleurs israéliens). Si le ministre des Finances dit qu'il souhaite entamer des négociations intensives dimanche prochain en dépit de la situation politique, alors quelle raison y a-t-il pour lancer une grève aujourd'hui", a ainsi pointé Merom Shiff interrogé sur Kan.

Les programmes pédagogiques de l'après-midi, qui se déroulent de 13 h 30 ou 14 h à 16 h 30 dans les écoles et les jardins d'enfants, devaient fonctionner comme d'habitude.

Certaines autorités locales ont trouvé des moyens de contourner la grève en élargissant ces programmes afin que les enfants déjà inscrits soient pris en charge toute la journée, ou en faisant gérer des jardins d'enfants par des assistantes maternelles.

Celles-ci ne font en effet pas partie du syndicat, et sont employées par la municipalité plutôt que par le ministère de l'Éducation.

De nombreux parents se sont toutefois retrouvés sans solution pour faire garder leurs enfants, et n'ont pas pu se rendre à leur travail.