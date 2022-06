"Je déconseille à nos ennemis d'essayer de profiter de l'instabilité politique du pays", prévient Naftali Bennett

"Nous achevons l'année la plus calme dans le sud depuis 15 ans", a dit le Premier ministre

Le Premier ministre Naftali Bennett a visité ce mercredi la division de Gaza de l'armée et a procédé à une évaluation de la situation sécuritaire avec le dirigeant du commandement sud et d'autres hauts gradés.

"Nous achevons l'année la plus calme pour les habitants de Sderot, d'Ashkelon et de la bande de Gaza depuis 15 ans", a déclaré le chef du gouvernement. "La nouvelle normalité dans le sud est la paix, la sécurité et une vie normale", a-t-il ajouté, saluant la construction de logements dans la région comme "la plus grande des victoires".

Naftali Bennett a ensuite adressé une mise en garde très ferme aux groupes terroristes palestiniens, les appelant à ne pas profiter de l'instabilité politique pour semer le désordre.

Nous sommes dans une période d'instabilité politique, mais la stabilité sécuritaire doit être maintenue. Je ne suggère à personne de l'autre côté d'essayer de la perturber", a prévenu le Premier ministre.

A l'issue de sa visite dans la division, le Premier ministre Naftali Bennett a rencontré le dirigeant et les habitants du conseil régional d'Eshkol et leur a dit espérer qu'"ils continueraient de vivre en paix.