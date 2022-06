Israël envoie des pompiers pour aider à combattre les incendies à Chypre

"Tsahal aidera au nom de l'Etat d'Israël dans tout événement qui pourrait être requis"

Une délégation de pompiers israéliens a atterri à Chypre pour participer à la lutte contre les incendies qui se propagent dans le nord de l'île méditerranéenne.

La délégation des services d'incendie et de secours israéliens et de la police israélienne comprend deux avions de lutte contre les incendies Air Tractor AT-802 et 17 membres qui participeront aux efforts de lutte contre les incendies.

La délégation a voyagé à Chypre à bord d'un avion militaire israélien.

Le feu s'est rapidement propagé pendant la nuit après s'être déclaré en début de semaine dans la chaîne de montagnes de Kyrenia, dans l'îlot chypriote turc séparatiste du nord de Chypre, selon les médias.

"Le feu fait toujours rage et nous ne sommes pas encore près de l'éteindre", a déclaré Charalambos Alexandrou, chef du département des forêts de Chypre, à la radio publique.

"Les forces de défense israéliennes continueront à apporter leur aide au nom de l'État d'Israël dans tout événement qui pourrait être requis, et apporteront leur expérience et leurs capacités", a indiqué Tsahal.

Les bases militaires britanniques à Chypre ont déclaré qu'elles participaient également aux efforts de lutte contre les incendies en envoyant deux hélicoptères.