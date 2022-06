Israël: une mosquée datant de 1.200 ans découverte à Rahat

La mosquée comprend une salle carrée et un mur en direction de La Mecque, la ville sainte de l'islam

Un ancien domaine luxueux et une mosquée datant de 1.200 ans ont été découverts dans la plus grande ville bédouine d'Israël à Rahat dans le Néguev.

Il s'agit de l'une des premières mosquées rurales au monde à avoir été découverte lors de fouilles, a déclaré l'Autorité des Antiquités d'Israël dans un communiqué.

Les fouilles, dirigées par Oren Shmueli, le Dr Elena Kogan-Zehavi et le Dr Noe David Michael ont révélé des indications importantes sur la transition progressive du christianisme à l'islam qui a eu lieu dans la région du VIIe au IXe siècle de notre ère.

Les fouilles financées par l'Autorité pour le développement et l'établissement des Bédouins du Néguev, ont également mis au jour une ferme d'époque byzantine ; les archéologues pensent qu'elle abritait des agriculteurs chrétiens et comprenait une tour fortifiée et des pièces aux murs solides entourant une cour.

De nombreux fours recouverts d'argile révélés dans les pièces et les cours étaient probablement utilisés pour la cuisson des aliments. Les murs de ces bâtiments étaient relativement minces et soutenaient apparemment des murs en brique crue qui n'ont pas survécu.

La mosquée comprend une salle carrée et un mur en direction de La Mecque, la ville sainte de l'islam.

Une niche en forme de demi-cercle est située au centre, pointant vers le sud, comme il est d'usage dans une mosquée.

Située à quelque 400 mètres au sud d'un domaine luxueux sur le site de la colline, l'ancienne mosquée aurait pu être utilisée par plusieurs dizaines de fidèles musulmans – probablement des habitants locaux – pour des prières.

Lors d'une précédente fouille en 2019, dirigée par Shahar Tzur et le Dr Jon Seligman, une autre mosquée rurale a été trouvée à proximité, fournissant la preuve de l'identité des habitants de la région.