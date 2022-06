Israël travaille "24 heures sur 24, 7 jours sur 7" pour protéger ses citoyens dans le monde entier (Herzog)

"La sécurité des citoyens israéliens est mise à l'épreuve chaque jour"

S'exprimant lors d'une cérémonie de remise des diplômes d'un cours de pilotes de l'armée de l'air israélienne, le président Isaac Herzog a déclaré jeudi qu'Israël travaille "24 heures sur 24, 7 jours sur 7" pour protéger ses citoyens, suite à des rapports faisant état de tentatives iraniennes de nuire aux touristes israéliens en Turquie.

"La sécurité des citoyens israéliens est mise à l'épreuve chaque jour. De nombreux défis nous attendent. L'Iran envoie ses longues armes de terreur, en Israël, à nos frontières, et dans d'autres pays également", a-t-il affirmé.

"Nous avons été informés aujourd'hui de tentatives d'enlèvement d'Israéliens et de leur faire du mal, et croyez-moi que les armes de sécurité de l'État d'Israël opèrent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, dans des opérations de contre-terrorisme qui font souvent penser à des films à suspense", a-t-il poursuivi en ajoutant que "la réalité dépasse parfois toute imagination".

Huit personnes, dont des Iraniens, ont été arrêtées la semaine dernière à Istanbul, soupçonnées de préparer des attaques contre des ressortissants israéliens, une nouvelle saluée jeudi à Ankara par le chef de la diplomatie israélienne.