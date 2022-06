Israël: pour la première fois, les cours d'éducation sexuelle seront obligatoires dès la rentrée prochaine

Les élèves aborderont différents thèmes selon les classes

Pour la première fois, les cours d'éducation sexuelle seront obligatoires pour tous les élèves israéliens dès la prochaine rentrée scolaire, rapporte Ynet.

Les équipes professionnelles du Service de consultation psychologique du ministère de l'Éducation ont construit un programme de cours adaptés à tous les âges intitulé "Sexualité saine et prévention des incidents".

De la 6e à la 3e, les élèves auront au moins 10 thèmes de cours différents tels que "la joie de grandir", "mon corps et moi", "je prends soin de mon corps", "estime de soi" ou encore "conserver son intimité".

En 5e année, les élèves approfondiront "l'estime de soi et l'aide aux autres", "l'auto-préservation" ou encore "apprendre à dire non".

Les élèves de sixième traiteront du développement sexuel et physique et de la façon dont il se manifeste chez les filles et les garçons, des différences entre garçons et filles dans le développement physiologique et émotionnel, des stéréotypes sexuels et de l'influence du monde extérieur sur l'image de soi.

En 3e, les cours seront concentrés sur l'amour et les relations sexuelles avec "le harcèlement sexuel n'est pas une parade nuptiale" ou "le porno n'est pas de l'amour".

