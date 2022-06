Israël/Elections: "Netanyahou n'est pas la bonne personne" (Naftali Bennett)

Naftali Bennett n'a pas encore décidé s'il se présentera aux prochaines élections

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a donné une interview sur Kan qui sera diffusée samedi soir, dans laquelle il affirme que "Benyamin Netanyahou n'est pas la bonne personne" pour gouverner le pays, alors qu'Israël se dirige vers de nouvelles élections à l'automne.

"Je n'ai pas encore décidé si je vais me présenter", a admis Naftali Bennett, ajoutant "je me demande comment l'État d'Israël va sortir de ce gouffre et de cette faille, et si je peux encore y jouer un rôle."

"Netanyahou n'est pas la bonne personne. Son comportement est le plus sujet à conflit que j'ai vu depuis des années", a déclaré Bennett. "Mais le public décidera. Je ne disqualifierai personne," a-t-il ajouté.

"Si tout le monde disqualifie tout le monde, nous n'avons pas de gouvernement et nous nous rendrons encore vers quatre autres élections," a poursuivi le Premier ministre.

N. Bennett a pourtant clairement indiqué lors de discussions avec des membres de droite de la Knesset qu'il envisageait de prendre une pause dans la vie politique et de ne pas se présenter aux prochaines élections à la Knesset.

Il a dit à ses associés qu'il ne déciderait de son avenir politique qu'après la dissolution de la Knesset.

Selon un récent sondage de Maariv, si les élections générales pour la Knesset avaient lieu aujourd'hui, aucun des deux grands blocs ne pourrait former un gouvernement.