Israël: B. Smotrich dit être prêt à tout pour établir un gouvernement alternatif dirigé par B. Netanyahou

"Dieu merci, nous avons pu stopper le danger"

Le président du parti Sioniste religieux, Bezalel Smotrich, a affirmé dimanche qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour établir un gouvernement alternatif dirigé par Benyamin Netanyahou, et empêcher ainsi la dissolution de la Knesset suivie de nouvelles élections.

"Je suis prêt à créer un pont artificiel vers Ayelet Shaked et mes rivaux de droite afin qu'un gouvernement puisse être formé qui servira les citoyens d'Israël sans nous entraîner dans des élections inutiles", a-t-il déclaré.

"Le visage de Mansour Abbas a disparu ces dernières semaines. Nous ne sommes pas assis avec des partisans du terrorisme dans la coalition. Nous avons été les premiers à reconnaître que Bennett virait à gauche avant même les élections. Nous lui avons dit au revoir et avons essayé de nous faire entendre," a-t-il poursuivi.

La semaine dernière, le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé la prochaine dissolution de la Knesset suivie, comme le stipule l'accord de rotation, par la nomination de Yaïr Lapid au poste de chef de gouvernement.

"Nous avons reconnu le grand danger pour l'État d'Israël en tant qu'État juif et démocratique, qui est de s'appuyer sur les partisans du terrorisme. Dieu merci, nous avons pu stopper le danger et j'en suis heureux. J'ai relevé dès le premier jour le mensonge de cette politique de dissimulation. Nous avons tracé une ligne rouge et empêché la droite de faire cette terrible bêtise, et nous nous tiendrons là grands, forts et déterminés à éviter que ces erreurs se reproduisent ," a affirmé Smotrich.

Un proche du leader de l'opposition Benyamin Netanyahou a pourtant déclaré dimanche que le parti Ra'am dirigé par Mansour Abbas serait le bienvenu dans une éventuelle coalition dirigée par le Likoud, si le gouvernement obtient une majorité sans le soutien du parti arabe.