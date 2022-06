OPINION | Gouvernement Bennett: les multiples causes d'un échec

Naftali Bennett a voulu tordre la démocratie parlementaire pour satisfaire ses ambitions

Cela peut paraître paradoxal, et pourtant: Naftali Bennett qui avait endossé, il y a un an, les fonctions de Premier ministre dans le but d'empêcher l'Etat d'Israël de sombrer dans de 5e élections législatives en 3 ans, a été celui qui, lundi 20 juin, a annoncé au pays sa décision de dissoudre la Knesset, et de projeter le pays dans cette même consultation électorale…!

Au cours de cette conférence aux côtés de Yaïr Lapid, le Premier ministre a égrené les principales réalisations de son gouvernement : vote du budget de l'Etat, stabilisation de l'économie, gestion de la pandémie, retour du plein emploi, baisse du banditisme dans le secteur arabe israélien, nouvelle stratégie face à l'Iran, calme total le long de la frontière avec Gaza, stabilisation de la vague terroriste, etc.

Pourquoi donc un gouvernement qui a accumulé tant de succès laisse-t-il ce goût amer de défaite ? Voici quelques explications possibles à ce que le député Yamina Nir Orbach a appelé "l'échec de l'expérience".

L'anti-Bibisme, ciment insuffisant

Ce gouvernement très hétéroclite, composé de huit formations politiques, reposait sur un seul et unique socle commun: l'élimination politique de Benyamin Netanyahou. Une fois cette mission accomplie le 13 juin 2021, avec le vote de confiance du nouveau gouvernement, l'essentiel était fait! Les leaders de ces huit partis sont restés soudés pendant encore quelques mois jusqu'au vote du Budget de l'Etat en novembre 2021.

Mais ensuite, lorsque la crainte de voir Bibi revenir au pouvoir s'est estompée, ce "ciment" a commencé à s'effriter. Chacune des formations a alors tenté de promouvoir son propre agenda politique et idéologique, sans toujours tenir compte de ses partenaires.

C'est alors que Bennett et son Premier ministre par alternance, Yaïr Lapid, se sont transformés en "pompiers parlementaires". Pas une semaine n'est passée sans qu'ils aient eu à éteindre tel ou tel incendie parlementaire, ou à satisfaire aux exigences répétées des multiples composantes de la coalition.

L'expérience inédite et problématique du parti Ra'am

En intégrant le parti Islamiste Raam de Mansour Abbas, pour la première fois, dans la coalition gouvernementale, Bennett et Lapid ont voulu croire à un changement historique, et à une volonté du secteur arabe de s'intégrer dans la réalité israélienne. Ils ont peut-être trop vite oublié que Ra'am était l'ultime maillon pour former une coalition majoritaire!

Mansour Abbas, lui, n'a pas oublié, et il a su parfaitement exploiter cette situation, parfois en se montrant trop gourmand. On a pu aussi découvrir que Ra'am comptait plusieurs courants bien plus radicaux que celui prôné par Abbas, qui ont plus d'une fois fait vaciller la coalition.

Au bout du compte, c'est le refus de Mazen Ganem et de la députée arabe de Meretz Ghaida Rinawi- Zoabi qui a empêché la Knesset de prolonger le décret de Judée-Samarie, et qui a donc précipité la chute du gouvernement.

Bennett, un Premier ministre à "légitimité limitée"

Il y a un peu plus d'un an, lorsque Yaïr Lapid s'est vu confier par le président Rivlin le soin de former le prochain gouvernement, Naftali Bennett aurait dû respecter la tradition politique et laisser son ami Yaïr, chef de la seconde formation politique d'Israël, Yesh Atid, devenir Premier ministre. Il aurait dû se contenter d'un portefeuille prestigieux comme celui des Affaires étrangères, et le gouvernement Lapid aurait bénéficié d'une réelle légitimité.

Mais Bennett a été trop gourmand. Débordant d'ambition, il a réclamé le fauteuil de Premier ministre, alors que son parti Yamina ne comptait plus que six députés. Bennett n'a donc pas, comme il le prétend, sauvé la nation, en devenant Premier ministre. Il a assouvi une ambition personnelle et a eu la prétention de penser qu'en étant chef d'un parti de six députés, il pourrait gouverner sans encombre.

De facto, Bennett est devenu le président d'un conseil d'administration dans lequel chaque membre avait autant de pouvoir, si ce n'est plus, que lui. Plus d'une fois durant cette année, il s'est retrouvé isolé et contraint de s'aligner sur la ligne de ses ministres. Bennett a voulu tordre la démocratie parlementaire pour satisfaire ses ambitions, mais le retour de manivelle lui a été fatal.

Yamina, le parti sacrifié par Bennett

De manière paradoxale, c'est le parti "au pouvoir", celui du Premier ministre Bennett qui s'est montré le plus indiscipliné durant cette année: Amihai Chikli, Idit Silman et Nir Orbach ont été au cœur des turbulences qui ont finalement eu raison de l'actuelle coalition. Ils n'ont pas pu tolérer l’aventure chaotique dans laquelle leur leader les avait entraînés.

De son côté, le Premier ministre a commis la grossière erreur de négliger ses compagnons et de ne pas être à l'écoute de leur détresse idéologique. Lorsqu'il a servi de médiateur entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenski, entre Moscou, Kiev et Berlin, Bennett s'est senti sur le toit du monde. Mais il a oublié sur le bas-côté de la route ses propres députés. C'est par son comportement détaché - pour ne pas dire hautain - que Bennett a lui-même semé les germes de son échec.

Un gouvernement de changement… sans grand changement

Disons-le d'emblée: le gouvernement Bennet-Lapid a bénéficié, durant cette année, d'une couverture médiatique particulièrement favorable. Avoir chassé du pouvoir Netanyahou lui a octroyé un crédit sympathie quasi illimité de la part de l'ensemble des médias, qui ont mis en exergue ses réussites et masqué ses ratés. Mais sur le fond, ce gouvernement du changement n'a pas réussi à apaiser les tensions qui existaient sous Netanyahou.

De facto, il n'a pas été formé par ces huit partis pour des motivations unitaires, mais uniquement parce qu'il était le dos au mur, sous la contrainte de l'arithmétique politique et de ses revendications anti-Bibi. De facto, les clivages idéologiques se sont exacerbés et les appels à l'unité de Bennett n'ont pas été entendus.

Le manque de popularité de Bennett

Enfin, cette année a prouvé que l'on pouvait être comme Bennett, courageux au combat et très doué dans les affaires, sans pour autant s'imposer comme un leader. Durant cette année, la cote de popularité de Bennett n'a quasiment pas grimpé et son parti s'est contenté de stagner dans les sondages. Sans popularité, sans base idéologique, sans soutien politique, Naftali Bennett a compris, le 20 juin dernier, que son aventure à la tête du gouvernement touchait à sa fin.

En se retirant de la vie politique, comme les rumeurs l'annoncent, il aura largement le temps de méditer sur ses erreurs. C'est d'ailleurs exactement ce qu'avait fait son modèle Benyamin Netanyahou en 1999, après avoir échoué à rester Premier ministre…