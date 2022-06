Le Trophée des Champions aura lieu en Israël pour la deuxième année consécutive

"Il y a de grandes chances pour que les stars du PSG soient présentes à Tel-Aviv"

Pour la deuxième année consécutive, Israël accueillera le Trophée des champions.

Le match opposant le vainqueur du championnat de France et celui de la Coupe de France aura lieu comme l'année dernière au stade Bloomfield de Tel-Aviv, le 31 juillet.

Le Trophée des Champions verra encore une belle affiche avec le Paris Saint-Germain qui affrontera Nantes.

Lors de l'édition précédente au stade Bloomfield de Tel-Aviv, le PSG s'était incliné face à Lille 1-0.

Le philanthrope Sylvan Adams, à l'origine de la venue de l'événement en Israël, se félicite que celui-ci se déroule une nouvelle fois dans l'Etat hébreu.

"L'année dernière, nous avions profité du fait que la plupart des stades du monde étaient sous le coup des restrictions sanitaires dues à la pandémie. Israël étant en avance dans la vaccination, nous avions donc convaincu les organisateurs du Trophée de l'organiser au stade Bloomfield, capable d'accueillir un grand nombre de spectateurs", explique Sylvan Adams, invité du Prime sur i24NEWS.

"Et les organisateurs ont été tellement satisfaits de l'expérience, qu'ils ont décidé de la renouveler", se réjouit le philanthrope, qui vise à faire connaître et aimer Israël à travers le sport et la culture. Il est notamment à l'origine de l'organisation du Giro au départ de Jérusalem en 2018.

Alors que Kilian Mbappé et Neymar n'étaient pas présents en Israël l'année dernière, au grand dam de leurs fans, Sylvan Adams a affirmé qu'il y avait de grandes chances pour que les stars du PSG disputent le Trophée des Champions cette année.

"Le calendrier est favorable, et cette rencontre est également considérée comme un entraînement important avant la Coupe du Monde en décembre", a indiqué l'homme d'affaires israélo-canadien.