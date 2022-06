Israël: adoption de la réforme facilitant l'avortement

"Le choix de pratiquer ou non un avortement doit être entre les mains de la femme"

La réforme facilitant l'avortement présentée par le ministre de la Santé Nitzan Horowitz a été approuvée ce lundi par la Commission du travail et de la protection sociale de la Knesset.

Elle permettra notamment aux femmes d'avoir accès à un avortement médicamenteux dans les caisses de santé (koupot holim), sans avoir à se rendre à l'hôpital pour en bénéficier.

Par ailleurs, les femmes désirant avorter n'auront plus à comparaître devant une commission ni à s'entretenir avec une assistante sociale, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, des procédures jugées "dégradantes" et "archaïques" par le ministre de la Santé.

Les formulaires soumis aux demandeuses seront reformulés afin d'éviter les questions jugées humiliantes, et le questionnaire sera réduit au minimum requis.

Ces formulaires passeront par un processus de numérisation afin que les membres du comité d'avortement reçoivent les informations complètes à l'avance et que la requête puisse être soumise à distance, sans que la demandeuse n'ait à se présenter physiquement devant la commission.

"Depuis plus de 30 ans, le ministère de la Santé suivait une procédure archaïque ordonnant aux membres des comités d'avortement de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour réduire les "avortements inutiles". La circulaire appelait les membres du comité à essayer de persuader les femmes qui se tournent vers le comité de reconsidérer leur décision. C'est fini, nous avons annulé cette circulaire ridicule", s'est félicité Nitzan Horowitz.

"Le formulaire du questionnaire comprenait en outre des questions dégradantes telles que 'Pourquoi n'avez-vous pas utilisé des mesures de contraception ?' Ces questions ne concernent personne et certainement pas l'Etat", a ajouté le ministre.

"Le choix de pratiquer ou non un avortement doit être entre les mains de la femme, c'est le principe qui me guide. Les changements que nous avons initiés permettront des procédures d'interruption de grossesse plus simples et plus respectueuses. Il est temps de passer au 21e siècle", a conclu Nitzan Horowitz.

La nouvelle réglementation entrera en vigueur dans environ 3 mois.