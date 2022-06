Exclu i24NEWS: Israël révèle la raison pour laquelle l'avertissement de voyage a été levé pour le Sinaï

Le recul de l'Etat islamique dans cette région a rendu la destination plus sûre

Il y a trois mois, le Conseil de sécurité nationale israélien a supprimé l'avertissement de voyage aux touristes israéliens pour les stations balnéaires du Sinaï en Égypte, ce qui a incité des dizaines de milliers de personnes à s'y rendre via le poste frontière de Taba, et par avion après l'inauguration des liaisons Tel-Aviv/Charm el-Cheikh en avril dernier.

Le Sinaï est devenue l'une des destinations les plus prisées par les Israéliens, notamment pour son faible coût et la qualité des prestations proposées par les établissements touristiques.

Les raisons pratiques qui ont conduit à la décision du Conseil de sécurité étaient pour l'heure inconnues et ont été révélées pour la première fois à notre reporter de la chaîne arabe d'i24NEWS Omar Rabie.

Le fait que l'organisation terroriste de l'EI de la province du Sinaï s'éloigne des stations balnéaires situées au sud-est et au nord-ouest du pays a fortement contribué à rendre plus sure la destination pour les Israéliens.

Il est clair que l'Etat islamique a commis une "erreur stratégique" en attaquant de puissantes tribus armées dans le village de Naga Shabana, affilié au centre de Rafah dans le gouvernorat du nord du Sinaï, qui sont : Tarabin, Ermilat et Sawarka, ce qui a conduit à un alliance exceptionnelle entre ces tribus et l'armée égyptienne.

L'armée israélienne n'a toutefois aucun rôle dans cette alliance et se contente de surveiller à distance et de sécuriser les frontières avec le Sinaï égyptien, en particulier de l'Etat islamique, qui veut attaquer Israël et a la capacité de le faire.

Les attaques conjointes qu'il lance contre l'armée égyptienne et les tribus alliées en sont une preuve. Des sources bien informées ont décrit la coopération en matière de renseignement entre les armées égyptienne et israélienne, au niveau des commandants de brigade, comme étant solide, et s'élevant au niveau de la coordination quotidienne, jusque dans les moindres détails, tels que les armes utilisées, ou le déploiement des forces.

Quant à la manière dont Israël sécurise la frontière avec le Sinaï égyptien, il dispose de trois types de défense: les caméras de surveillance, les rondes quotidiennes et le déploiement de forces sur le terrain. De plus, Tsahal adopte une nouvelle défense appelée "Défense en couleurs."

Il s'agit de la division des zones frontalières en couleurs: vert, orange, jaune et rouge. Chaque couleur représente un degré de dangerosité. Lorsqu'un incident se produit dans l'une des zones, les forces militaires savent donc à l'avance quel moyen déployer en fonction de la couleur.

Outre l'Etat islamique, l'armée israélienne fait face au trafic de drogue très présent dans le Sinaï. En 2016, Tsahal a déjoué cinq tentatives de contrebande, et un an plus tard, elle en a déjoué 10. En 2019, trente tentatives de contrebande ont été contrecarrées contre 60 en 2021.