Israël: inauguration du premier centre d’arts plastiques dans la ville bédouine de Rahat

Cette semaine, le Centre Raha pour les arts plastiques a ouvert ses portes à Rahat, la plus grande ville bédouine d’Israël située dans le Néguev. L’établissement est unique en son genre dans la société bédouine, une des minorités arabes du pays.

Le centre Raha a été créé par Hela Abu Freih, à l'initiative du centre communautaire Matnas sous la direction de Fouad Ilizidna. Daniel Alter, entrepreneur du projet, qui avait lui-même mis en place un centre similaire dans le Conseil régional d’Eshkol dans le sud d’Israël, a été contacté pour monter le centre Raha.

"Raha est un lieu de création pour les artistes, mais il contribue surtout à l’expansion de la communauté bédouine. Il sera ouvert tous les jours et les artistes viendront travailler sur place. Le public pourra ainsi venir voir leur travail et les différentes expositions que nous organiserons", a déclaré Daniel Alter à i24NEWS.

Daniel Alter Centre Raha d'arts plastiques à Rahat, Israël, le 25.06.22

Un large éventail d’activités artistiques est proposé aux enfants de tous âges et aux adultes. Peinture, dessin, sculpture, photographie ou encore projections murales sont au rendez-vous.

"L’art dans la société bédouine a une place de choix. L'intérêt pour la musique, la poésie ou encore le théâtre est énorme chez cette population. Quasiment tout le monde se passionne pour l’un des domaines artistiques et maintenant, nous nous rendons compte qu’il y a un intérêt profond de la part du public pour les arts plastiques", a affirmé Daniel Alter.

L’art pour redorer l’image de la ville

Selon M. Alter, c'est une évidence: multiplier les initiatives culturelles et les lieux de rencontres artistiques pour la population arabe, mais aussi juive, améliorera la réputation de Rahat qui peine à se défaire des clichés.

Alors que Rahat est généralement associée à la pauvreté, au crime et à la violence, différentes associations et organismes s’attachent à proposer un cadre différent aux jeunes générations afin de les sensibiliser à la culture et faciliter leur évolution dans la société.

Pour la prochaine rentrée scolaire, un programme du centre Raha a notamment été élaboré, donnant la possibilité à chaque enfant d'assister au moins une fois dans l’année après les cours, à des ateliers d'arts plastiques où seront enseignées les différentes techniques.

Daniel Alter Centre Raha d'arts plastiques à Rahat, Israël, le 25.06.22

En février dernier, un palais culturel a été inauguré à Rahat en présence du président de l'Etat Isaac Herzog.

"Le Palais de la Culture est un centre d'espoir et de respect. C'est un aspect important de la prospérité de Rahat, qui contribue à la rendre plus belle et plus sûre", avait déclaré M. Herzog. Depuis, des pièces de théâtre, des événements musicaux, des spectacles pour enfants mais aussi des conférences y sont organisés régulièrement.

Le théâtre al-Yamama, qui promeut la coexistence entre Juifs et Arabes à Rahat, créé par Ilan Popko et Kaid Abu Latif en mai 2021, pendant les émeutes dans les villes mixtes, renforce la culture dans le sud en la rendant accessible à tous, et surtout aux populations défavorisées.

Rahat, entre tradition et modernité

Israël compte environ 270.000 Bédouins dont 70.000 vivent à Rahat, située à 1h30 de Tel-Aviv et à quelques kilomètres de Beersheva.

Rahat est la plus importante implantation bédouine dans le monde et a été reconnue par Israël comme ville en 1994.

Nées dans une société très conservatrice, de plus en plus de femmes bédouines se libèrent du poids des traditions et prennent le chemin des études. Elles intègrent ensuite des postes à responsabilité, notamment dans le secteur prisé de la high-tech.

Les Bédouins parlent un dialecte qui leur est propre, et apprennent l’arabe littéraire à l’école, ainsi que l’hébreu et l’anglais. Près de la moitié des familles bédouines du Néguev résident dans plusieurs zones d’habitations non reconnues par Israël, et qui ne bénéficient pas d'infrastructure de base.

Le gouvernement israélien alloue cependant un budget important à la sécurité de cette communauté, rongée par le crime d’honneur, notamment avec un renforcement des effectifs de police dans la ville.

L’émancipation timide des Bédouins a encore du chemin à parcourir mais la culture semble s’affirmer comme un pont solide entre des communautés israéliennes profondément disparates.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS