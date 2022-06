Israël: 6e édition du festival "un été de cinéma israélien en français" à Tel-Aviv du 12 juillet au 21 août

Le festival propose cette année la diffusion de trois podcasts sur la société israélienne

L’Institut français d’Israël, en coopération avec la Cinémathèque de Tel-Aviv, la Fondation Rabinovich et le Collège académique Sapir, avec le soutien de la mairie de Tel-Aviv, présentent la 6e édition du festival "un été de cinéma israélien en français".

Cinq films israéliens en version originale sous-titrée en français seront programmés du 12 juillet au 21 août 2022 tous les dimanches et mercredis à 19h à la Cinémathèque de Tel-Aviv.

Pour la première fois, le festival propose cette année la diffusion de trois podcasts sur la société israélienne accompagnés de sous-titres en français, réalisés par les étudiants du Collège académique Sapir.

Pour les francophones d’Israël, ce festival très apprécié leur permet de découvrir dans leur langue des films israéliens d’actualité. Pour le public israélien, il donne une occasion unique de revoir des films déjà sortis en salle et d’appréhender, grâce au sous-titrage, la langue française.

Parmi les films sélectionnés, Legend of Destruction est un film dramatique historique d'animation, réalisé par Gidi Dar, écrit en collaboration avec Shuli Rand, et qui relate la destruction du Second Temple de Jérusalem.

Le film documentaire Raymonde Al Bidaouia réalisé par Yael Abecassis dresse un portrait de sa mère, célèbre chanteuse marocaine. Un voyage pour la mère et la fille, au plus près des inspirations de la mère, entre le Maroc et Israël.

Egalement à ne pas manquer, Let it be morning | Et il y eu un matin réalisé par Eran Kolirin. Le film a été plusieurs fois récompensé, notamment aux Ofir israéliens et au festival international du film de Haïfa en 2021 dans la catégorie "meilleur film."