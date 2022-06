Yaïr Lapid travaille à faire libérer un Israélien arrêté par Interpol en Grèce

L'Israélien nie en bloc les infractions qui lui sont imputées

Des responsables israéliens et grecs travaillent à la libération de Dudi Ashkenazi, un touriste israélien de 52 ans qui a été arrêté à son arrivée sur l'île grecque de Kos la semaine dernière.

Dudi Ashkenazi est détenu en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par Interpol pour des délits présumés liés à la drogue, commis au Pérou il y a plus de dix ans .

L'Israélien nie en bloc les infractions qui lui sont imputées, affirmant qu'une "énorme erreur a été commise" et ajoutant que les véritables criminels ont dû usurper son identité.

Surnommé "El Doc", l'homme recherché par Interpol possède la double nationalité israélienne et azerbaidjanaise et a joué un rôle dans un réseau international de trafic de drogue entre le Pérou et la Russie.

Dudi Ashkenazi, un expert automobile, affirme qu'au moment des infractions présumées liées à la contrebande de drogue, il était employé comme chauffeur de bus dans la compagnie Dan.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yaïr Lapid, s'est entretenu mercredi avec son homologue grec, Nikos Dendias, et lui a demandé de "travailler à la libération immédiate d'Ashkenazi".

Le ministère des Affaires étrangères poursuit son dialogue avec la famille du détenu et les autorités grecques, a ajouté Yaïr Lapid. "Le ministère des Affaires étrangères fait tout son possible pour mettre fin à l'incident et ramener Dudi Ashkenazi à la maison."