"C'est extrêmement douloureux" (Père de l'otage Hicham Al Sayed à i24NEWS)

Sha'aban Al Sayed espère "que le Hamas reviendra à la raison"

"On a eu un signe de vie après sept ans alors qu'on ne savait rien, il est là, il vit. Cette situation est extrêmement douloureuse et j'espère que le Hamas ne jouera pas avec les sentiments des familles", a témoigné mercredi soir le père d'Hicham Al Sayed, détenu en captivité depuis sept ans à Gaza, dans le Prime sur i24NEWS.

"On attend d'avoir encore des informations. Il y a un coordinateur du gouvernement israélien avec lequel nous sommes constamment en relation et qui nous prévient quand il y a des contacts. Il y a beaucoup de dirigeants et de responsables qui sont impliqués, on espère qu'il y aura des résultats", a-t-il affirmé.

Hicham Al-Sayed est présenté comme un soldat israélien par le Hamas et comme mentalement instable par les autorités israéliennes et sa famille. Selon l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW), il a été vu par des systèmes de surveillance en train de passer à Gaza en avril 2015.

"Mon fils n'est pas dans la catégorie d'une personne qui a été fait prisonnier pendant une opération militaire. Il s'agit d'un enfant malade, capable de marcher sans but. Ils le connaissent là-bas (à Gaza) et ils l'ont reconnu. Il aime bien Gaza et c'est pour ça qu'il y est retourné. Mais cette fois-ci, ils ont décidé de l'utiliser comme monnaie d'échange avec Israël", a-t-il expliqué.

Sha'aban Al Sayed espère "que le Hamas reviendra à la raison" et qu'il libérera le jeune homme "sans condition préalable".

"On habite dans le Néguev et nous avons des relations avec le Hamas car ils (des membres du Hamas) habitent dans le sud. Nous avons des relations familiales et commerciales et j'ai de la famille et des amis a Gaza", a-t-il précisé.

Selon M. Al Sayed, ce n'est pas anodin si le Hamas a choisi de dévoiler une vidéo de l'otage arabe israélien et non juif.

"Oui cela a une signification, car nous sommes arabes, mon fils est musulman. Et le Hamas tente de créer des relations parmi les Arabes israéliens. Il est aussi possible que le fait qu'il soit musulman soit une carte de négociation. On ne peut pas savoir exactement ce que le Hamas pense", a-t-il affirmé.

Israël "tient le Hamas pour responsable de l'état médical de civils en captivité", et estime que "les actions du Hamas prouvent qu'il s'agit d'une organisation terroriste cynique et condamnable".