"Il faut rappeler sans cesse les crimes de Vichy pour faire barrage à ceux qui cherchent à réhabiliter Pétain" (Serge Klasfeld à i24NEWS)

"L'équilibre entre ceux qui défendent les valeurs de la République et ceux qui les attaquent est précaire"

Serge et Beate Klarsfeld, qui dirigent l'association des Fils et Filles de déportés juifs de France, ont accordé une interview à Jean-Charles Banoun dans Le Prime ce mercredi, à l'occasion de leur venue à Jérusalem pour la cérémonie de remise du prix Genesis dont ils étaient les invités d'honneur.

Beate Klarsfeld a dit son bonheur d'être en Israël, un pays avec lequel elle a un lien très particulier, a-t-elle expliqué.

"Je me souviens tout spécialement de ma rencontre avec Menahem Begin. Il m'a dit que j'étais la première Allemande à qui il serrait la main", a-t-elle raconté émue, se souvenant également de ses nombreux séjours dans des kibboutzim avec ses enfants lorsqu'ils étaient petits.

"Israël et l'Allemagne ont noué des relations essentiellement commerciales. Pour ma part, en tant qu'Allemande non juive, je me suis efforcée de cultiver avec le pays des liens de cœur", a-t-elle affirmé.

Evoquant le fait qu'Albert Bourla, le PDG de Pfizer et lauréat 2022 du prix Genesis, était le fils de rescapés de la Shoah originaires de Salonique en Grèce, Serge Klarsfeld a déploré la "perte irréparable" du million d'enfants exterminés durant la Shoah.

"Ce million d'adultes en devenir parmi lesquels se trouvaient d'autres Albert Bourla, d'autres Serge Klarsfeld ou d'autres Elie Wiesel, est une perte irréparable pour le peuple juif et pour l'humanité", a-t-il dit.

Alors que le couple Klarsfeld s'est employé au fil des ans à rassembler les photos des enfants déportés de France, Serge Klarsfeld a dit considérer que cette action offrait "une vie posthume à ces enfants".

"Nous avons sorti ces enfants de la poubelle de l'Histoire de façon à ce qu'ils puissent avoir un rôle actif à notre époque. Grâce à eux, les enfants d'aujourd'hui possèdent une référence et un sens civique plus développé : ils se rendent compte que la société dans laquelle ils vivent les protège, et qu'il faut en défendre les valeurs", a-t-il indiqué.

L'avocat a toutefois souligné que le résultat du travail entrepris demeurait incertain face à la montée des extrémismes.

"L'équilibre entre ceux qui défendent les valeurs de la République et ceux qui les attaquent est précaire. Notre société et ses valeurs sont fragiles et il faut des champions pour les défendre", a-t-il affirmé.

S'exprimant à propos de la condamnation à cinq ans de prison prononcée mercredi en Allemagne contre le plus vieil accusé de crimes nazis, Beate Klarsfeld a affirmé que même si la peine de prison ne serait pas appliquée - compte tenu de l'âge du condamné -, cette expression de la volonté allemande de poursuivre jusqu'au bout son entreprise de condamnation des anciens criminels du IIe Reich était importante.

Enfin, Serge Klarsfeld a réaffirmé la nécessité de rappeler régulièrement les crimes de Vichy, afin de faire barrage à la tentation de réhabiliter Pétain" en disant notamment qu'il a sauvé des Juifs". Une allusion très claire à certains propos polémiques tenus par Eric Zemmour, le président du parti Reconquête !