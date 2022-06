Yaïr Lapid, de star de la télévision à Premier ministre

Agé de 58 ans, cet homme politique autodidacte possède de multiples casquettes

Yaïr Lapid deviendra le 14e Premier ministre de l’Etat d’Israël en succédant à Naftali Bennett ce jeudi à minuit.

La rotation entre les deux dirigeants s’est concrétisée à la suite de la dissolution de la 24e Knesset, conformément à l’accord passé entre les deux hommes il y a un an, lors de la formation du gouvernement.

Yaïr Lapid occupait jusqu’alors le poste de ministre des Affaires étrangères et Premier ministre suppléant.

Agé de 58 ans, cet homme politique autodidacte possède de multiples casquettes.

S’il est le fils de Yossef Tommy Lapid, fondateur du parti laïc libéral Shinoui et ex-ministre de la Justice, sa propre vocation politique est née sur le tard.

Inspiré par sa mère écrivaine, Shoulamit Lapid, il développe d’abord un goût prononcé pour l’art et l’écriture. Auteur de plusieurs romans et de chansons – dont une pour la chanteuse à succès Rita -, il écrit également pour des séries à la télévision.

Devenu par la suite journaliste, il gagne en popularité en devenant présentateur du programme hebdomadaire d'information "Oulpan sheli" en 2008. Mais le véritable tournant dans sa carrière a lieu lorsqu’il devient présentateur du journal télé de la deuxième chaîne, le plus regardé du pays.

Fort de ce succès, il se lance en politique en 2012 en créant le parti centriste Yesh Atid ("Il y a un avenir"), qui devient rapidement le deuxième parti du pays derrière le Likoud. Il devient ainsi ministre des Finances au sein du gouvernement Netanyahou.

Chargé en 2021 de former un gouvernement par le président d'alors Reouven Rivlin, il cède finalement sa place à Naftali Bennett et occupe le poste de ministre des Affaires étrangères. Particulièrement actif dans son rôle, il effectuera de nombreux déplacements à l'étranger, notamment aux Etats-Unis, aux Emirats arabes unis ou plus récemment en Turquie.

L'un des succès les plus marquants de son mandat à la tête de la diplomatie israélienne aura été de réunir autour de lui les ministres des Affaires étrangères de Bahreïn, des Emirats arabes unis, des Etats-Unis et d'Egypte, lors du sommet du Néguev en mars dernier.

Marié à la journaliste Lihi Lapid avec laquelle il a deux enfants, il a également un autre fils issu d'un premier mariage.

Le nouveau Premier ministre intérimaire, a jusqu’au 1er novembre, date fixée pour les nouvelles élections, pour convaincre les électeurs.