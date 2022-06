Israël: les féminicides en hausse de 71% par rapport au premier semestre 2021

Quatre féminicides ont été perpétrés en juin en l'espace de dix jours

Au cours des six premiers mois de 2022, 12 cas de féminicide ont été enregistrés en Israël, soit une forte augmentation par rapport à la même période de l'année dernière, au cours de laquelle sept cas avaient été signalés.

Il s'agit d'une augmentation de 71% du nombre de ces crimes.

Lors du mois de juin qui vient de s'écouler, quatre féminicides ont été perpétrés en Israël en l'espace de seulement 10 jours.

Ces statistiques sur le féminicide ont été publiées dans un nouveau rapport de l'Observatoire israélien du féminicide (IOF), dirigé par le professeur Shalva Weil de l'École d'éducation de l'Université hébraïque.

Dans neuf des 12 cas enregistrés depuis le début de l'année 2022, le principal suspect dans l'affaire a été identifié, et dans sept de ces cas, le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime a été désigné comme suspect. Dans deux autres cas, le fils de la victime a été identifié comme étant le meurtrier.

Aucun suspect n'a encore été identifié dans les trois cas restants.

Parmi les victimes de féminicides, 58 % étaient juives et les 42 % restants appartenaient aux secteurs arabe et druze. Dans tous les cas sauf un, les suspects étaient de la même ethnie que la victime.

Selon le rapport de l'IOF, la plus jeune des 12 victimes avait 22 ans et la plus âgée 65 ans. Dans un quart des cas, au moins un enfant était présent sur les lieux du meurtre.

Dans trois des 12 cas, le suspect était déjà connu de la police à la suite d'incidents violents antérieurs.

Commentant la hausse de cette année, le Pr Weil a rappelé qu'une hausse des féminicides en Israël avait été observée il y a deux ans, suite aux confinements liés à la pandémie

"Cette année, il n'y a pas eu de confinement, mais il y a une augmentation des féminicides, principalement sur fond de conflits entre conjoints ou ex-conjoints. Il y a aussi des cas de fils qui assassinent leur mère.

S'adressant au Jerusalem Post, la coordinatrice de l'IOF, Eve Young, a expliqué que la dissolution de la Knesset le 30 juin, jour de la publication du rapport, pourrait avoir un impact significatif sur le travail effectué pour réduire le nombre de féminicides dans le pays.

Un projet de loi en particulier visant à permettre le suivi électronique des hommes qui ont fait l'objet de plaintes pour violences ou abus domestiques aurait pu empêcher de futurs meurtres si elle avait été adoptée avant la chute de la Knesset.

Un autre élément clé que l'OIF avait espéré voir mis en œuvre en Israël est la Convention d'Istanbul, un traité des droits de l'homme du Conseil de l'Europe contre la violence domestique et la violence à l'égard des femmes. La convention vise à prévenir la violence, à protéger les victimes et à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes. Trente-cinq pays ont ratifié la convention à ce jour.

"Le ministre de la Justice Gideon Sa'ar disait qu'il voulait mettre en œuvre la Convention d'Istanbul", explique Eve Young, "mais étant donné la situation politique, cela devra sûrement attendre".