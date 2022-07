Yaïr Lapid devient officiellement le nouveau Premier ministre d'Israël

"Nous ferons de notre mieux pour un État juif, démocratique, bon, fort et prospère"

Yaïr Lapid est officiellement devenu le 14e Premier ministre de l'histoire d'Israël sur le coup de minuit vendredi.

Son mandat à la tête du pays pourrait être assez court, car il prend la tête d'un gouvernement intérimaire jusqu'aux nouvelles élections prévues le 1er novembre. Mais le nouveau Premier ministre semblait prêt à tirer le meilleur parti de ces quelques mois à la tête du gouvernement.

"Nous ferons de notre mieux pour un État juif, démocratique, bon, fort et prospère. Cette mission immense doit être placée au-dessus de tout", a déclaré Yaïr Lapid lors d'une cérémonie de passation de pouvoir avec le Premier ministre sortant Naftali Bennett jeudi après-midi.

Lors de son premier jour de mandat vendredi, le premier point à l'ordre du jour du nouveau Premier ministre sera une entrevue avec Ronen Bar, le chef de l'agence de sécurité du Shin Bet, au quartier général militaire de Kirya à Tel-Aviv.

Peu de temps après, le chef du gouvernement tiendra une réunion pour discuter des otages israéliens et des dépouilles des soldats de Tsahal aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Un dossier qui a connu de nouveaux développements cette semaine avec la diffusion par le groupe terroriste d'images de Hisham al-Sayed, l'un des otages, qui semble souffrir de problèmes de santé.

Le président américain Joe Biden, qui se rendra en Israël dans une quinzaine de jours, a été le premier dirigeant international à féliciter Yaïr Lapid après sa prise de fonction, quelques minutes après celle-ci.

"Félicitations à Yaïr Lapid, le nouveau Premier ministre d'Israël, et merci à Naftali Bennett, le Premier ministre suppléant, pour son amitié durant l'année écoulée. J'attends avec impatience de vous rencontrer en juillet pour célébrer le partenariat indestructible entre les Etats-Unis et Israël", a tweeté le président américain.

Dimanche, Yair Lapid devrait convoquer la première réunion hebdomadaire de son cabinet, dont il a annoncé la composition jeudi.

Naama Schultz, une assistante de longue date du leader de Yesh Atid, deviendra directrice générale du bureau du Premier ministre. C'est la première fois dans l'histoire du pays que ce poste est occupé par une femme.

Après la cérémonie de passation de pouvoir jeudi, Yair Lapid et son épouse Lihi ont rencontré le président Isaac Herzog et son épouse Michal à la résidence du président.

Herzog a félicité le Premier ministre entrant et lui a offert son "aide et son soutien".

Lors d'une conférence de presse conjointe avec Naftali Bennett mercredi, Yair Lapid a exprimé les grandes lignes de sa politique.

"Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est revenir au concept d'unité israélienne", a-t-il dit, "ne pas laisser les forces obscures nous déchirer de l'intérieur".

Il a également déclaré qu'il n'ignorerait pas les questions économiques et sécuritaires pendant son intérim en tant que Premier ministre.

"Même si nous allons aux élections dans quelques mois, les défis auxquels nous sommes confrontés n'attendront pas. Nous devons nous attaquer au coût de la vie, mener la campagne contre l'Iran, le Hamas et le Hezbollah, et nous opposer aux forces qui menacent de transformer Israël en un pays non démocratique", a-t-il affirmé.