Trois drones du Hezbollah abattus par Tsahal alors qu'ils faisaient route vers une plateforme gazière

Les drones n'étaient pas armés et auraient été utilisés par le Hezbollah à des fins de propagande

Tsahal a intercepté trois drones lancés par le Hezbollah au-dessus de la mer Méditerranée, alors qu'ils faisaient route vers les eaux israéliennes.

L'un des trois drones a été abattu par un F-16 et les deux autres par le système naval de missiles sol-air à moyenne portée Barak 8, marquant la première utilisation de ce système contre des menaces aériennes.

Le système Barak-8 MR-SAM est capable d'abattre des avions ennemis à une distance de 50 à 70 kilomètres. Il est conçu pour défendre les navires de guerre contre différents types de menaces aériennes à courte et longue portée tels les missiles entrants, les avions et les drones à basse ou haute altitude.

Les drones ont été identifiés à un stade précoce par Tsahal et interceptés au point opérationnel le plus approprié par l'avion de chasse et le navire lance-missiles.

Selon l'enquête préliminaire menée par l'armée, les drones n'étaient pas armés et ne constituaient donc pas une menace réelle. Ils auraient été lancés par le Hezbollah afin de survoler la plateforme gazière de Karish à des fins de propagande.

Les drones ont été abattus à plusieurs kilomètres de la plateforme gazière.

Suite à l'incident, le ministre de la Défense Benny Gantz a tenu une évaluation de la situation avec le chef d'état-major de l'armée, Aviv Kohavi, le commandant de l'armée de l'air, le commandant de la marine et le chef du renseignement militaire.

Benny Gantz a averti qu'Israël était prêt à défendre ses infrastructures contre toute menace.

"L'organisation terroriste Hezbollah empêche l'État libanais de parvenir à un accord concernant les frontières maritimes, qui sont essentielles à l'économie et à la prospérité de la nation libanaise. Ceci malgré la volonté de l'État d'Israël d'avancer dans les négociations et de parvenir à une solution sur la question", a-t-il déclaré.

"L'État d'Israël continuera de se défendre et est prêt à répondre à toute menace contre ses intérêts et ses infrastructures", a-t-il ajouté

Ces dernières semaines, le dirigeant du Hezbollah, Hassan Nasrallah - qui conteste les droits d'Israël dans la zone maritime - a menacé de recourir à la force pour empêcher la plateforme gazière de Karish de produire du gaz naturel, dont l'exploitation devrait commencer prochainement.

Israël considère la plateforme comme un atout stratégique situé à plusieurs kilomètres au sud de la zone sur laquelle des négociations sont en cours avec le Liban.

"L'État d'Israël accorde la priorité à la protection de ses actifs stratégiques, et est prêt à les défendre ainsi que la sécurité de ses infrastructures, le tout conformément à ses droits, a tweeté début juin le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Yair Lapid.

"Dans le même temps, nous appelons le Liban à accélérer les négociations sur la frontière maritime. La localisation de sources d'énergie à base de gaz peut grandement aider l'économie libanaise et ses citoyens, et il est dans l'intérêt du Liban de faire avancer le dialogue sur cette question. Nous espérons que cela se produira", a-t-il ajouté.