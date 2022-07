Israël: Tsahal disposait de renseignements préalables sur le lancement de drones par le Hezbollah

Le Hezbollah a subi "un revers important" dans sa tentative déjouée de transmettre un message à Israël

Les Forces de défense israéliennes disposaient de renseignements préalables sur le lancement samedi par le groupe chiite libanais Hezbollah de trois drones non armés au-dessus du champ gazier de Karish au large de la côte méditerranéenne, a-t-on appris dimanche.

Le chef du groupe terroriste, Hassan Nasrallah, "pensait qu'il prendrait [Israël] au dépourvu", a déclaré le porte-parole militaire israélien Ran Kochav auprès de la radio publique Kan.

"Mais nous sommes prêts en termes de systèmes d'alerte et de renseignements, et la marine et l'armée de l'air sont là pour protéger les actifs d'Israël", a-t-il souligné.

Selon lui, le Hezbollah a subi "un revers opérationnel important" dans sa tentative déjouée de transmettre un message à Israël.

Le porte-parole a par ailleurs indiqué que la souveraineté d'Israël n'avait pas été violée lors de l'incident, soulignant que les drones ont été abattus au-dessus des eaux territoriales libanaises reconnues par l'ONU.

L'un des engins a été intercepté par un avion de chasse F-16 et les deux autres par des missiles Barak 8 lancés depuis un navire de guerre. Selon des responsables de la défense, tous les trois ont été stoppés avant de s'approcher du champ gazier.

Pour le Liban, le champ de Karish se trouve dans une partie des eaux contestées avec Israël. L'Etat hébreu estime lui qu'il est situé dans sa zone économique exclusive.

Cet incident intervient au lendemain de la prise de fonctions en Israël du Premier ministre centriste Yaïr Lapid qui a succédé officiellement vendredi à Naftali Bennett.