Israël offre 5.000 dollars aux familles philippines pour quitter volontairement le territoire

L'opération se poursuivra jusqu'à fin novembre

L'Autorité de la population et de l'immigration a lancé vendredi une opération de sortie volontaire du territoire pour les citoyens philippins résidant illégalement en Israël.

L'opération se poursuivra jusqu'à fin novembre. Elle s'adressera aux familles ayant des enfants et leur proposera de quitter volontairement l'Etat hébreu contre une subvention de 5.000 dollars (4.795 euros), qui sera répartie sur un an.

Il y a plus de dix ans, une tentative semblable avait été élaborée afin d'expulser d'Israël des familles de citoyens philippins, principalement des mères avec leurs enfants, mais l'opération avait provoqué une forte opposition publique et finalement échoué.

L'Autorité de la population et de l'immigration en a tiré des conclusions et lancé un nouveau programme, en coopération avec le gouvernement philippin et l'ambassade des Philippines en Israël.

Les familles souhaitant quitter le pays peuvent contacter un centre spécial qui effectuera la procédure à leur place.

Selon le directeur général de l'Autorité de la population et de l'immigration, Tomer Moskowitz, cité par WallaNews, "la plupart des immigrants illégaux sont entrés en tant que touristes, Érythréens et Soudanais".

"Nous travaillons sérieusement sur une autre opération de sortie volontaire des ressortissants séjournant ici dont les détails seront publiés dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

Selon les données officielles, 30.000 immigrants illégaux résidaient en Israël en 2020.

En janvier 2018, le gouvernement avait approuvé un accord pour les expulser vers un pays tiers, le Rwanda, avec une subvention de 3.500 dollars (3.356 euros) et Kigali devait recevoir pour chaque personne accueillie 5.000 dollars (4.795 euros) supplémentaires.

Le plan ne s'est pas concrétisé en raison de la pression européenne exercée sur la présidence rwandaise, l'accord s'est effondré.

L'Autorité de la population a ainsi refusé cette fois de révéler le nom du pays tiers avec lequel les contacts ont été établis dans le cadre de cette prochaine expulsion.