Israël/Elections: le scénario de blocage se profile à nouveau

Un nouveau sondage réalisé par l'Institut Kantar et publié par le radiodiffuseur Kan indique que lors des prochaines élections israéliennes en novembre, le pays pourrait se retrouver dans la situation de blocage désormais bien connue, avec de grandes chances pour que les chefs de partis soient dans l'incapacité de former une coalition.

Le parti de droite Yamina de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked n'est pas assuré de passer le seuil d'éligibilité.

Selon le sondage, le parti du Premier ministre Yaïr Lapid obtiendrait lui 21 sièges.

Le Likoud, dirigé par Benjamin Netanyahou, perdrait deux sièges par rapport au scrutin précédent, avec 34 mandats.

Meretz, Nouvel Espoir, le parti travailliste et Ra'am n'obtiendraient pour leur part que 4 sièges, tandis que le parti Yisrael Beiteinu d'Avigdor Lieberman en récolterait 5.

Bleu Blanc du ministre de la Défense Benny Gantz en obtiendrait 8 et le parti Sioniste religieux 10.

La liste arabe unifiée pourrait glaner 6 sièges, tandis que les partis religieux Judaïsme unifié de la Torah et Shas obtiendraient respectivement 7 et 8 sièges. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon de 552 hommes et femmes âgés de plus de 18 ans.

Pour 44% des participants, le coût de la vie est aujourd'hui la question essentielle et déterminante du vote. 15 % voteront en fonction de l'intégrité du candidat, 14 % en pensant à la sécurité du pays, tandis que 11 % ont répondu que la religion était pour eux le critère essentiel.