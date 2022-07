Israël: un budget minimum de 90.000 shekels nécessaire pour organiser son mariage

Pour les mariages organisés le jeudi, il faut rajouter en moyenne 10.000 shekels (2.700 euros)

La saison des mariages a bel et bien débuté en Israël, accompagnée d'une hausse des prix des prestations. Selon une enquête de l'Association of Hall Owners, il faut compter 320 shekels par tête pour le repas, soit une augmentation de 25 % depuis l'an dernier.

L'application de planification de mariage Easy2Give rapporte que le nombre d'invités est passé d'environ 500 avant la pandémie à 250-300 aujourd'hui.

De nombreux couples n'ont pas les moyens de financer leur mariage et environ 30 % d'entre eux connaissent un déficit budgétaire en raison des dépenses liées à l'événement.

L'enquête montre également que près de 40 % des couples prévoyaient d'utiliser l'argent récolté en cadeau pour mettre de côté tandis que 45 % ont déclaré espérer que les chèques reçus en cadeau permettent de payer les prestataires. En outre, seuls 55 % ont pu respecter le budget qu'ils s'étaient fixé et 20 % des couples ont dû contracter un emprunt avant le mariage.

La moitié des emprunteurs ont déclaré avoir contracté un prêt pouvant aller jusqu'à 50.000 shekels (13.600 euros) et, dans la grande majorité des cas, ce sont leurs parents qui ont contracté le prêt.

Selon les données, un mariage avec 250 invités coûte environ 90.000 NIS (24.000 euros) pouvant grimper à 155.000 shekels (42.000 euros) en fonction du nombre de personnes.

Pour les mariages organisés le jeudi, il faut rajouter en moyenne 10.000 shekels (2.700 euros) pour un événement de 250 invités et 20.000 shekels (5.400 euros) pour un événement de 500 invités.

Les prix des DJ, photographes, robe de mariée, maquillage et coiffure, et un costume de marié sont en moyenne 20% plus chers dans le centre du pays.

En raison de la pandémie, de nombreux mariages ont été annulés, repoussés et organisés avec un nombre de personnes limité. Cette année, les demandes explosent et les mariés doivent parfois s'y prendre de très longs mois à l'avance pour obtenir des dates dans certaines salles.