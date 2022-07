Israël: la banque centrale relève son taux directeur à 1,5% dans le but de juguler l'inflation

L'inflation enregistrée au cours des 12 derniers mois est de 4,1% en Israël

La Banque d'Israël a relevé son taux d'intérêt de référence d'un demi-point à 1,5%, alors que les économistes du pays intensifient leurs travaux pour maîtriser l'inflation galopante.

Le bond de ce taux intervient plusieurs mois après que la banque centrale a surpris les économistes en augmentant ce taux de 0,35% à 0,75%, soit une hausse plus élevée que prévu.

Alors que la banque a maintenu le taux directeur à un minimum de 0,01% pendant plusieurs années, beaucoup s'attendent désormais à ce qu'il franchisse le cap de 2%.

Les taux plus élevés visent à restreindre les flux d'argent en rendant l'emprunt moins attrayant, ce qui finit par freiner la demande des consommateurs et par atténuer les pressions inflationnistes provoquées par une offre insuffisante de biens, et une offre excédentaire de liquidités.

D'après les données publiées par la Banque d'Israël, l'inflation enregistrée au cours des 12 derniers mois est de 4,1%. Selon les estimations, elle devrait encore grimper avant de redescendre progressivement: elle devrait ainsi monter à 4,5% au cours des mois à venir, avant de redescendre à 2,4% l'année prochaine.

La Banque centrale souligne toutefois qu'Israël s'en sort mieux que beaucoup de pays développés, pointant notamment que l'inflation américaine était de 8,6% en mai.

Bien que la banque affirme que l'économie israélienne poursuit sa croissance, elle prévient que "le possible ralentissement de l'activité économique mondiale dû à la guerre en Ukraine et au ralentissement de l'activité manufacturière en Chine, ainsi qu'à l'incertitude politique en Israël, pourraient avoir un impact négatif sur l'activité économique.

Dans le contexte de protestation sociale liée au coût de la vie, la Banque d'Israël confirme que les prix des logements ont grimpé en flèche de plus de 15% au cours de l'année écoulée, "un taux nettement plus élevé que les années précédentes". Elle indique toutefois que ces chiffres ont commencé à montrer des signes de stabilisation.