Israël consacre plus d'un million de dollars à la recherche universitaire sur les nouvelles technologies alimentaires

Ce financement servira à soutenir plus d'une douzaine d'études

Les ministères israéliens de l'Agriculture et de l'Innovation, de la Science et de la Technologie ont réuni un budget de 4 millions de shekels, soit un peu plus d'un million d'euros, pour un nouveau programme de subventions universitaires qui soutiendra les chercheurs dans leur quête de nouvelles technologies alimentaires, en particulier dans le secteur des protéines alternatives.

Les ministères ont lancé un appel à propositions jeudi dernier, en collaboration avec le Good Food Institute (GFI) Israël, une organisation à but non lucratif qui cherche à promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la technologie alimentaire.

Le secteur de la technologie alimentaire est un vaste domaine qui comprend la nutrition, l'emballage, la sécurité alimentaire, les systèmes de transformation, les nouveaux ingrédients et les protéines alternatives. Ces dernières désignent les substituts végétaux de la viande, des produits laitiers et des œufs, les produits laitiers, la viande et les fruits de mer de culture, les protéines d'insectes et les produits et processus de fermentation.

Bon nombre des technologies utilisées dans ce domaine reposent sur des recherches universitaires.

Les technologies de deux grandes entreprises israéliennes de viande cultivée, Aleph Farms et Future Meat, reposent sur des recherches en bio-ingénierie développées par leurs cofondateurs respectifs, le professeur Shulamit Levenberg du Technion - Institut israélien de technologie - et le professeur Yaakov Nahmias de l'Université hébraïque de Jérusalem.

Tous deux sont des universitaires de premier plan dans le secteur de l'ingénierie tissulaire.

Le financement du ministère permettra de soutenir une douzaine d'études universitaires offrant des solutions scientifiques et technologiques dans les domaines de la viande cultivée, des processus de fermentation et des substituts à base de plantes.

Ces études peuvent viser à améliorer le produit final ou le processus de production lui-même, ont précisé les ministères.