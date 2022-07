Israël: le taux de vaccination des enfants contre la poliomyélite a atteint 96%

Les récents cas de poliomyélite en Israël constituent une épidémie selon l'OMS

Quatre mois après la découverte de cas de poliomyélite en Israël, les autorités sanitaires sont parvenues à augmenter considérablement le taux de vaccination des bébés, la couverture vaccinale étant désormais proche de 100%.

Alors que le taux de vaccins antipoliomyélitiques les plus importants - à savoir le vaccin administré entre six et 18 mois - s'élevait à 81% en mars avant l'apparition de la polio dans le pays, cette proportion est aujourd'hui de 96%.

Le premier cas clinique de poliomyélite depuis 34 ans a été découvert chez une fillette de 4 ans non vaccinée en mars. D'abord hospitalisée au centre médical Hadassah de Jérusalem, la fillette a été transférée dans un hôpital spécialisé, après que le virus ait endommagé ses muscles.

Plusieurs enfants ont par la suite été testés positifs au virus, mais tous les cas sont restés asymptomatiques.

Bien que le nombre de cas détectés en Israël soit faible, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'ils constituaient une épidémie, étant donné que les pays développés devraient être totalement exempts de poliomyélite.

Le ministère de la Santé a depuis lancé une intense campagne de vaccination qui touche maintenant à sa fin. Aucun nouveau cas n'a été signalé ces dernières semaines.

Le ministère a adopté une approche à deux volets pour renforcer l'immunité contre la poliomyélite. L'un visait à augmenter l'utilisation du principal vaccin contre la poliomyélite, qui est un vaccin inactivé (dont les agents infectieux ont été tués).

Le deuxième volet était de promouvoir le vaccin vivant atténué, qui a été réintroduit en Israël en 2013 comme ligne de défense supplémentaire.

Alors que le vaccin inactivé protège les receveurs contre la maladie s'ils sont exposés au virus, le vaccin atténué - administré sous forme de gouttes orales - les empêche de propager le virus, et est donc considéré comme un outil de protection de masse.