Israël: le diabète monte en flèche dans la communauté arabe (étude)

Une étude menée par les chercheurs du Centre Rambam en Israël montre une augmentation significative du diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents, essentiellement dans le secteur arabe.

Le diabète de type 2 est principalement causé par le surpoids, le manque d'exercice et une alimentation trop riche en sucre et en glucides.

Environ 600.000 Israéliens de tous âges ont été diagnostiqués et ce chiffre augmente chaque année.

L'étude a été établie à partir d'examens réalisés dans 14 centres médicaux du pays, compilés à des données sur le diabète de type 2 chez les enfants et les adolescents israéliens.

L'étude a été dirigée par le Dr Nehama Zuckerman-Levin, directrice de la clinique pour le traitement et la recherche sur le diabète chez les enfants et les adolescents au Centre Rambam, et le professeur Naim Shehadeh, directeur de l'endocrinologie, du diabète et du métabolisme et président de l'Association israélienne du diabète.

Le type 2 a été diagnostiqué pour la première fois chez les enfants et les adolescents au début des années 1990, coïncidant avec une augmentation de l'épidémie d'obésité.

Le nombre de cas de diabète de type 2 apparaissant chez les jeunes a également augmenté dans le monde, parallèlement à l'augmentation de l'obésité pédiatrique. Son incidence en Israël a augmenté de manière significative, passant de 0,63/100 000 en 2008 à 3,41/100 000 en 2019.

228 filles et 151 garçons - âgés de 10 à 18 ans -, ont tous reçu un diagnostic de type- 2 du diabète entre les années 2008 et 2019.

Une multiplication par 10 de l'incidence du diabète de type 2 a été observée chez les enfants et les adolescents du secteur arabe (qui constituaient environ 41 % des patients) tandis que dans le secteur juif, la multiplication était de 3,5.

"Il s'agit d'une découverte peu inhabituelle, dont la raison est probablement génétique. En tout cas, il ne fait aucun doute que l'augmentation générale constatée chez les enfants est liée à un changement des modes de vie au cours des dernières années; et au fait que pour de plus en plus de populations, ils mènent une vie moins saine", a affirmé Mme Zuckerman-Levin.