Israël: l'alerte à la roquette retentira mercredi soir pour des exercices sécuritaires

En cas d'attaque réelle, les sirènes sonneront deux fois

Les Forces de défense israéliennes ont annoncé qu'elles organiseront un test des systèmes d'alerte à la roquette mercredi pour se préparer aux situations d'urgence dans le Conseil régional de Hof HaCarmel près de Haïfa dans le nord du pays.

Les sirènes retentiront à Kfar Galim, Tzrufa, Ein Carmel, Bat Shlomo, Beit Hananya et Merkaz HaCarmel à 18h05.

Elles sonneront à Megadim, Nir Etzion, Atlit, Meir Shafya, Sdot Yam et HaBonim à 18h15; à Césarée, HaHotrim, Ein Chod, Beit Oren, Geva Carmel, Dor et Ofer à 18h25; à Kerem Maharal, Nahsholim, Maayan Zvi et Yemin Orde Youth Village à 18h35 ; et à Ein Ayala, Neveh Yam, Ein Hod et Maagan Michael à 18h45.

Les résidents de la région sont priés de se mettre à l'abri dès que la sirène retentira et de s'assurer que leurs abris sont bien approvisionnés en cas d'urgence.

En cas d'attaque réelle, les sirènes sonneront deux fois, a déclaré Tsahal.