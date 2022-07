Israël/Coronavirus: l'ancien député Moshe Feiglin déclare que les moins de 30 ans devraient craindre le vaccin "comme le feu"

Feiglin a déclaré qu'il n'avait lui-même jamais été vacciné contre le coronavirus

L'ancien député israélien Moshe Feiglin, en course pour les primaires du Likoud, a déclaré mardi matin à la radio KAN que toute personne de moins de 30 ans devrait craindre le vaccin contre le coronavirus "comme le feu".

"Nous sommes horrifiés par les bêtises qui ont été dites par quelqu'un qui n'a aucune compréhension ou connaissance sur le sujet", a réagi dans un tweet le ministère de la Santé.

"Il est regrettable qu'un homme sans aucun soutien professionnel édicte des suggestions basées sur des des choses délirantes tout en allant à l'encontre des connaissances médicales existantes et des études internationales sur le sujet, sans parler des instructions de chaque organisation internationale," a poursuivi le ministère.

Feiglin a déclaré qu'il n'avait lui-même jamais été vacciné contre le coronavirus.

Il a déclaré qu'il pensait que les premières injections de vaccins étaient justifiées, car elles ciblaient au départ les personnes à risque, mais que le fait d'obliger les petits enfants à se faire vacciner est un "acte odieux" selon lui.

"Nous ne devrions pas faire en sorte que les gens se sentent mal s'ils choisissent de ne pas se faire vacciner," a-t-il dit.

Le directeur général du ministère de la Santé, Nachman Ash, a approuvé officiellement mardi l'administration des vaccins contre le Covid-19 aux enfants âgés de six mois à cinq ans, conformément à la recommandation de la FDA américaine du mois dernier.

Plus de 6.7 millions de citoyens ont reçu une dose de vaccin et plus de 800.000 les 4 doses.