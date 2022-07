Affaire 1000: le couple Netanyahou "multipliait les demandes" pour des produits de luxe (témoignage)

Selon Hadas Klein, il s'agissait d'une ligne d'approvisionnement régulière

Le témoignage de l'assistante de l'homme d'affaires Arnon Milchan, Hadas Klein, se poursuit ce mercredi au tribunal du district de Jérusalem pour la deuxième journée consécutive, dans le cadre de l'affaire 1000 du procès de Benyamin Netanyahou.

Dans ce dossier, le chef de l'opposition est accusé de fraude et d'abus de confiance pour avoir reçu plus de 700.000 shekels (environ 194.700 euros) de cadeaux de la part de richissimes personnalités, notamment du producteur Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer, en échange de faveurs financières ou personnelles.

Selon l'acte d'accusation et le témoignage de Mme Klein à la police, il s'agissait d'une ligne d'approvisionnement régulière à la demande du couple Netanyahou.

L'assistante a évoqué des reçus faisant état de milliers de shekels dépensés pour des cigares et du Champagne.

"Le vendeur a demandé à qui étaient destinées de telles quantités?", a-t-elle raconté, expliquant que "les cadeaux étaient transmis à Netanyahou".

"Benyamin Netanyahou était présent à l'anniversaire de Sara (son épouse)", a-t-elle rappelé pour exemple, "et nous avons sorti des caisses entières de Champagne - donnez lui ce qu'elle veut, c'est permis, nous a-t-il dit".

Concernant les cadeaux, "toujours, toujours, toujours, il (B. Netanyahou) demandait une enveloppe ou un sac pour les transporter- il risquait souvent d'y avoir un voisin qui regarde et espionne".

"Nous dépensions environ 8.000 shekels par mois (2.236 euros)- certains mois, moins", a-t-elle précisé ajoutant: "J'ai même une fois payé 13.000 shekels (3.634 euros) avec ma carte de crédit personnelle parce que c'était urgent".

"Nous étions été très discrets" au sujet de la livraison des cadeaux, a-t-elle affirmé avant d'être interrogé par le juge sur la raison de cette discrétion.

" Vous a-t-on demandé d'être discrète?"

"Quand on me dit de mettre dans une enveloppe ou un sac hermétique... nous avions le sentiment que nous devions l'être", a-t-elle répondu.