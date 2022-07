Dans les faits, presque toutes les demandes d'avortement aboutissent

En Israël, l’avortement est légal depuis 1977. Autorisé à un terme de grossesse inférieur à 24 semaines, il n’est toutefois pas automatique puisqu’il requiert l’approbation préalable d’un comité ad hoc.

Réclamer la permission d'avorter

Composé de trois membres - deux médecins et une assistance sociale - le comité d’interruption de grossesse est officiellement mandaté pour "limiter les avortements inutiles". Encore aujourd’hui, chaque femme désirant avorter doit donc se présenter face à ce comité, et répondre à des questions liées aux circonstances de sa grossesse et aux motivations entourant son IVG.

Largement décriés par une partie de la classe politique et par les associations pro-avortement, ces comités se sont toutefois maintenus, les différents projets de loi pour les supprimer s’étant constamment heurtés à l’opposition de la droite conservatrice et des partis religieux.

Si l’interruption volontaire de grossesse - réservée aux femmes célibataires, âgées de moins de 18 ans ou de plus de 40 ans, aux cas d’inceste, de viol, de malformation du fœtus ou de grossesse mettant la santé de la mère en danger - est théoriquement limitée par ces comités, dans les faits, presque toutes les demandes aboutissent. Seules 1% des requêtes environ sont rejetées.

Contourner l'autorité des comités

Il n'empêche que l'association pro-avortement israélienne Ladaat dénonce des critères trop restrictifs, notamment pour les femmes ayant moins de 40 ans.

"Une femme mariée de moins de 40 ans, en bonne santé physique et mentale et dont la grossesse ne présente pas de risque, n’a pratiquement aucune chance que sa demande d’avortement soit acceptée par le comité. Alors même qu’elle peut avoir d’autres bonnes raisons de ne pas vouloir assumer une maternité", explique un représentant de l’association, soulignant que dans le cas où sa demande est validée, le coût de la procédure reste à sa charge.

Dans ces conditions, de nombreuses femmes enceintes décident de se tourner vers des cliniques privées pour avorter, ce qui leur permet de contourner le comité, d’éviter un éventuel refus mais aussi d'avoir à se justifier et à répondre à des questions intrusives. Une manœuvre théoriquement illégale, bien qu’en pratique, jamais aucun médecin n’ait été poursuivi pour avoir effectué des avortements dans le privé.

Des procédures d'avortement facilitées

Le fonctionnement du comité en place est jugé abusif et archaïque par le ministre de la Santé Nitzan Horowitz du parti Meretz, qui est parvenu à faire adopter le 27 juin dernier des assouplissements dans les procédures d’avortement.

Désormais, les femmes désirant interrompre une grossesse n’auront plus à se présenter physiquement devant le comité, et pourront remplir un formulaire en ligne. Les questions pouvant susciter l’embarras seront également bannies. Enfin, il sera possible d’avoir recours à un avortement médicamenteux précoce dans les caisses de santé, et plus uniquement en milieu hospitalier.

"Il est temps d’entrer dans le 21e siècle", a déclaré le ministre de la Santé en saluant l’adoption de la nouvelle réglementation.

Ces assouplissements visant à faciliter l’avortement en Israël interviennent dans un contexte particulier, alors que le droit à l’IVG a été remis en cause aux Etats-Unis.

L'onde de choc américaine

Fin juin, la Cour suprême américaine a en effet révoqué le droit absolu à l’avortement, rendant les Etats désormais libres de légiférer selon leur bon vouloir. Sept d’entre eux, dont l’Arkansas, l’Oklahoma, et le Dakota, ont déjà signifié que l'avortement devenait illégal sur leur sol. Dans sept autres, il deviendra illégal le mois prochain.

Tandis que ce droit paraissait inaliénable dans une démocratie libérale comme les Etats-Unis – premier pays, qui plus est, à l’avoir légalisé - le revirement américain pousse d’autres pays comme la France à vouloir prendre des mesures afin de "sanctuariser" la loi en faveur de l’IVG.

Dans cet objectif, la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron a indiqué qu’elle soumettrait prochainement une proposition de loi pour faire inscrire le droit à l’IVG dans la constitution. Une annonce aussitôt suivie de rassemblements de soutien dans l’Hexagone.

L’onde de choc provoquée par la révocation de l’arrêt Roe V. Wade, qui garantissait le droit à l’avortement aux Etats-Unis depuis 1973, s’est également largement répercutée en Israël.

Une manifestation en solidarité avec les Américaines s’est tenue à Tel-Aviv le 28 juin pour protester contre la décision de la Cour suprême. Organisée par Lada'at, elle a rassemblé une centaine de personnes : "Les IVG ne vont pas s’arrêter aux USA. Tout ce que cette décision va provoquer, c’est la multiplication d'avortements illégaux et donc dangereux pour la santé des femmes", ont affirmé les organisateurs de la manifestation.

"Pro-vie, c'est un mensonge, on s'en fiche si des femmes meurent !", scandaient les protestataires rassemblés place Habima. "Les États-Unis se présentent comme le phare de la liberté, de l'espoir et des droits de l'homme. On nous a toujours présenté le pays comme un modèle, et voilà que nous voyons quelque chose d'horrible s’y produire", a déclaré une manifestante interrogée par i24NEWS. "Ce n'est plus seulement un problème américain, c'est un problème de droits de l'homme", a-t-elle insisté.

Quel avenir pour la loi sur l'avortement en Israël ?

Mais derrière leur volonté d'afficher leur solidarité avec les femmes américaines, les Israéliennes avaient également à cœur de réaffirmer leur attachement au droit à l'avortement dans leur propre pays. Dans une nation qui ne possède pas de constitution, et où l’instabilité politique est la norme depuis plusieurs années, l’éventualité que la loi sur l’avortement soit remise en question ne tient pas de la fiction.

Sans compter le système de scrutin à la proportionnelle typiquement israélien qui met régulièrement au pouvoir des coalitions livrées au chantage de tel ou tel parti, aspirant à défendre les intérêts de son électorat. Et dans lesquelles les partis conservateurs et religieux bénéficient souvent d’un poids et d’une marge de manœuvre considérable pour faire avancer leur agenda.

Or, la position du judaïsme vis-à-vis de l’avortement est stricte. En dehors de permissions particulières accordées par les autorités rabbiniques au cas par cas, les interruptions de grossesse sont prohibées sauf dans le cas où la grossesse présente un risque pour la mère.

En tenant compte de la forte dynamique démographique du secteur orthodoxe, il est à prévoir que l’impact des partis religieux, tout comme celui des associations pro-vie, sera de plus en plus important dans la sphère politique et sociale. Dans une telle perspective, il n’est donc pas interdit de considérer le droit à l’avortement comme un acquis particulièrement fragile.