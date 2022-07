Israël/Covid-19: le port du masque pourrait bientôt devenir obligatoire dans les espaces clos, selon Salman Zarka

M. Zarka estime que le masque devrait déjà être obligatoire pour les espaces clos

Le responsable de la lutte contre le coronavirus Salman Zarka a exhorté mercredi la population à porter le masque lorsqu'elle se trouve dans des espaces clos, et a déclaré que les responsables se réuniraient dans les prochains jours pour envisager de rendre cette pratique obligatoire alors que le nombre de nouveaux cas de virus continue d'augmenter.

Lors d'un point presse vidéo, M. Zarka a indiqué que l'augmentation du nombre de patients gravement malades du Covid-19 rend le port du masque à l'intérieur "crucial", soulignant "la nécessité de protéger les personnes âgées et les populations à risque".

Israël a récemment connu une forte augmentation des infections au Covid-19, le nombre de cas quotidiens passant à plus de 12.000 et le nombre de patients gravement malades a triplé pour atteindre plus de 370.

M. Zarka a souligné que si le nombre de patients gravement malades et hospitalisés continue d'augmenter et qu'il sera désormais "nécessaire de rendre le masque obligatoire dans les espaces clos".

M. Zarka a estimé que le masque devrait déjà être obligatoire pour les espaces clos.

L'Etat hébreu a annulé l'obligation de porter un masque facial à l'intérieur au mois d'avril.