Israël: un Palestinien arrêté pour une attaque terroriste à l'arme blanche à Bnei Brak (Shin Bet)

Un terroriste palestinien qui a attaqué et grièvement blessé un résident de Bnei Brak mardi a été arrêté, a rapporté l'agence de sécurité Shin Bet.

Tôt mardi matin, Yitzhak Dahan a été blessé lors de l'attaque terroriste sur un pont piétonnier enjambant une autoroute entre la ville ultra-orthodoxe et Givat Shmuel.

Son état s'est depuis amélioré.

Le Shin Bet ne précise pas où et quand le suspect palestinien a été arrêté.

D'autres détails concernant l'attaque ne peuvent pas être publiés en raison d'une ordonnance de non publication imposée par un tribunal.

M. Dahan (la victime) a déclaré mercredi à Channel 12 qu'il avait croisé le terroriste à l'entrée du pont et qu'il l'avait vu fouiller dans un sac. "Et après quelques secondes, il est arrivé derrière moi et m'a infligé des coups sur la tête avec quelque chose, probablement en métal", a-t-il témoigné.

Selon Channel 12, l'arme aurait pu être un marteau ou une hache.