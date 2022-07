Israël: Mozart à l’honneur de la 3e édition d’un Festival d’opéra unique à Saint-Jean-d’Acre

Chaque soir, 20 adolescents israéliens issus de milieux défavorisés seront invités

Pour sa 3e édition, le Festival d’opéra organisé par l’association Meet in Galilée, les 24 et 25 juillet prochains à St-Jean-d’Acre dans le nord d’Israël, sera dédié à Mozart.

Deux représentations exceptionnelles seront dirigées par le célèbre chef d’orchestre français Marc Minkowski, accompagné par "Les musiciens du Louvre", un ensemble qu’il a fondé en 1982.

Un spectacle majestueux dans un lieu pittoresque

L’événement, qui a lieu tous les deux ans, a été créé dans le but de faire découvrir la magnifique ville de St-Jean-d’Acre en musique et d’offrir un opéra de qualité dans la forteresse des Croisés, à 400 spectateurs israéliens et internationaux.

Le Festival s’ouvrira avec Les Noces de Figaro le 24 juillet à 21h, puis Don Giovanni sera joué le lendemain à la même heure. Les représentations seront précédées d’un dîner de gala dans la salle à manger des Croisés. Chaque soir, 20 adolescents israéliens issus de milieux défavorisés seront invités aux opéras, une opportunité inédite pour ces jeunes d’accéder à un univers différent du leur.

"Il n’y a pas de spectacle de cette qualité en Israël. C’est quelque chose d’exceptionnel du point de vue de la qualité des voix et de l’orchestre. Par ailleurs, la Galilée et Akko gagnent à être connus, c’est une région incroyable", a déclaré Muriel Haim, présidente de Meet in Galilée, à i24NEWS.

L’aventure commence en 2015. Après avoir eu un véritable coup de cœur pour la forteresse, Muriel Haim, grande fan d’opéra contacte le maire de St-Jean-d’Acre, Shlomo Lancri pour lui soumettre son projet: organiser le Festival d’opéra dans ce lieu symbolique. Immédiatement séduit par l’idée, il lui fait confiance et lui confie l'endroit les yeux fermés.

"Il y a 7 ans, j'ai été me promener à St-Jean-d’Acre, et je me suis dit que c’était le lieu parfait pour faire de l’opéra: la forteresse n’est pas trop grande et l'acoustique est très belle parce que sa cour est fermée. A mon retour en France, j’en ai parlé à un ami qui aime beaucoup l’opéra et nous avons travaillé ensemble sur le Festival", a affirmé Muriel Haim.

En 2016, la première édition est confiée au chef d’orchestre Christophe Rousset, fondateur de l'ensemble Les Talens Lyriques et claveciniste internationalement reconnu. Puis en 2018, le célèbre chef d’orchestre américain William Lincoln Christie prend la relève. Après s’être produit dans le monde entier, il joue alors en Israël pour la première fois.

Proposer de la musique de haut niveau en Israël

"Mon but, c’est qu'Israël soit perçu comme un lieu où on vient écouter de l’opéra de très haute volée, comme c’est le cas à Salzbourg ou à Aix-en-Provence. Selon moi, il y a trois niveaux dans l’opéra et Israël est au niveau B (moyen) tandis que la France est au niveau A. Mais pour un pays aussi jeune, être au niveau B, c’est déjà formidable! C’est toujours incroyable d’apporter au public quelque chose de beau et de quasiment nouveau", a souligné Muriel Haim.

Elle assure que le succès du Festival se manifeste notamment dans la fidélité des spectateurs qui sont présents d’édition en édition.

"Beaucoup ayant assisté aux précédentes représentations reviennent, même avec leurs enfants. Certains nous précisent qu’ils ne ratent aucune édition, tout en nous remerciant, c’est très encourageant", a-t-elle dit.

Une master class et un symposium

Une troisième journée du Festival, le 26 juillet, sera consacrée à deux activités autour de la musique. Une master class se tiendra le matin à St-Jean-d’Acre où cinq chanteurs israéliens sélectionnés par l’Académie de musique et de danse de Jérusalem (JMDA) pourront bénéficier d’une leçon avec le chef d’orchestre Marc Minkowski.

Dans l’après-midi, un symposium sur les héroïnes de Mozart, dirigé par Coline Infante, soprano, et Ido Ariel, pianiste, coach vocal et conférencier de la JMDA aura lieu à l’Institut Français de Tel-Aviv, en anglais, sur inscription obligatoire. Ce sera l’occasion de débattre autour de la modernité et du statut des femmes dans les opéras de Mozart.

"Mozart avait une vision extrêmement moderne des femmes; par exemple dans Don Juan, elles sont trompées et bafouées, et décident de se venger et de travailler ensemble c’est extraordinaire. Je trouve que c'est une vision de la femme très intéressante", a confié Muriel Haim à i24NEWS.

Encourager la création d’échanges entre Israël et la France

Muriel Haim, également présidente de la fondation France-Israël, qui œuvre à approfondir les liens entre les deux pays et à renforcer l’amitié franco-israélienne dans divers domaines, souhaite agir pour "améliorer l’image d'Israël auprès de gens qui ne s'y sont jamais rendus."

Grâce à des voyages organisés notamment pour les étudiants des grandes écoles, elle tente ainsi de faire évoluer les mentalités.

"Nous savons tous que quand ces jeunes viennent en Israël, ils repartent avec des idées différentes. Il faut donc créer des ponts entre les gens parce que lorsqu'ils se rencontrent, les a priori tombent", explique-t-elle.

A travers ces échanges, Muriel Haim espère ensuite développer de nombreux partenariats économiques entre Israël et la France.

Caroline Haïat est journaliste pour le site français d'i24NEWS