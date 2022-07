"La puissance d'Israël réside dans son unité" (Yaïr Lapid)

"Nous n'hésiterons pas à utiliser la force afin de maintenir la paix pour nos citoyens"

Le Premier ministre Yaïr Lapid a affirmé jeudi qu'Israël est "plus fort, plus sophistiqué et plus coriace" que ses ennemis lors d'une allocution prononcée au cours d'une cérémonie de remise des diplômes en l'honneur des nouveaux officiers de Tsahal.

"Israël est plus fort que tous ses ennemis, et nous n'hésiterons pas à utiliser la force afin de maintenir la paix pour nos citoyens. Nos ennemis doivent savoir qu'à tout moment, nous sommes plus forts, plus performants et plus résistants qu'eux", a souligné M. Lapid.

"Et nos ennemis doivent savoir une chose de plus : que nous leur tiendrons tête, ensemble. Que la société israélienne est plus forte que n'importe quel argument et que le pouvoir israélien est celui de l'unité", a-t-il martelé.

M. Lapid a affirmé que "notre mission en tant que société est de restaurer la confiance dans notre démocratie, dans les Forces de défense israéliennes, dans la police, dans les tribunaux et, plus important encore, de restaurer notre confiance les uns envers les autres."

"Pour que nos ennemis sachent que nous ne valons pas la peine d'être dérangés, une condition doit exister, celle que les jeunes les plus doués et les plus déterminés du pays viennent ici à Bahad 1", a-t-il dit, en référence à l'école d'officiers de Tsahal dans le sud d'Israël.

Le ministre de la Défense Benny Gantz s'est également exprimé et a mis en garde le Liban suite aux tentatives du groupe terroriste Hezbollah de lancer des drones sur le champ gazier de Karish.

Au cours de la semaine dernière, le Hezbollah a tenté de lancer des drones près de la plate-forme gazière de Karish, mais ces tentatives ont été déjouées", a rappelé M. Gantz.

"L'État d'Israël sait bien protéger ses biens, et le Hezbollah doit comprendre que la mission qu'il mène pour le compte de l'Iran pourrait devenir une mission mortelle qui nuira avant tout aux intérêts des citoyens libanais", a-t-il averti en pointant du doigt la responsabilité de Beyrouth à "mettre fin à l'agression iranienne menée par le Hezbollah à partir de son territoire".