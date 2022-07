"Pourquoi l'Ukraine": l'ambassadeur ukrainien en Israël "reconnaissant" envers BHL pour son documentaire "parfait"

"En ce moment même, dans mon pays, des personnes meurent et nous ne pouvons pas rester indifférents"

Une projection du documentaire "Pourquoi l'Ukraine" du philosophe Bernard-Henri-Lévy a eu lieu mercredi soir à Tel-Aviv avec des invités de prestige.

"Nous voulions qu'un tel événement ait lieu dans le centre de Tel-Aviv pour attirer l'attention des Israéliens et dire ce qu'il se passe maintenant dans le centre de l'Europe", a déclaré mercredi soir l'ambassadeur d'Ukraine en Israël, Yevgen Korniychuk à i24NEWS.

M. Korniychuk s'est dit "reconnaissant" envers Bernard-Henri Lévy qui a réalisé "un document parfait" dans l'objectif d'"attirer une nouvelle fois l'attention de la société sur cette guerre".

"Car en ce moment même, dans mon pays, des personnes meurent et nous ne pouvons pas rester indifférents", a-t-il ajouté.

De son côté, l'ambassadeur de France en Israël, Eric Danon, a fait part d'"un film engagé qui prend parti très fortement en faveur de l'Ukraine".

"C'est l'œuvre d'un lanceur d'alerte, je suis allé voir, je suis revenu, je témoigne, et j'essaie de crier au reste du monde la réalité, l'horreur et la grandeur et le courage du peuple ukrainien", a affirmé Bernard-Henri Lévy à i24NEWS, qui soutient le fait que cette guerre "concerne le monde entier".