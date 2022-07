Athlétisme: l'Israélien Noam Memo remporte la médaille d'argent lors de la finale des Championnats d'Europe de la jeunesse

Il s'agit de la première médaille remportée par un Israélien aux Championnats d'Europe des moins de 18 ans

L'athlète israélien Noam Memo a remporté la médaille d'argent lors de la finale du 800 mètres en athlétisme jeudi aux Championnats d'Europe de la jeunesse à Jérusalem.

Memo, 16 ans, a franchi la ligne d'arrivée après 1h 51,79 de course, un résultat qui lui a valu la deuxième place sur le podium.

Il s'agit de la toute première médaille d'un athlète israélien aux Championnats d'Europe des moins de 18 ans.

L'athlète de Migdal Haemek a été découvert il y a quelques années par l'entraîneur Mark Blechman, décédé il y a environ deux ans.

Après la mort de Blechman, Noam avait presque arrêté la compétition, mais l'entraîneur Amir Ramon l'a pris sous son aile, le poussant vers le succès.

"C'est un moment merveilleux. Je voulais décrocher une médaille, j'étais un peu stressé par la compétition avant la course, mais je suis content d'avoir réussi. Le faire à Jérusalem avec le drapeau israélien, c'est comme être dans un rêve, c'est un honneur et une fierté de représenter le pays", a déclaré Noam.

"Le public et ma famille m'ont beaucoup aidé. Je voulais les rendre heureux, pouvoir les serrer dans mes bras à la fin de la course. Je me suis battu pour ma place dans les derniers mètres et j'ai réussi", a-t-il poursuivi.