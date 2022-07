Israël perd chaque année l'équivalent d'une ville moyenne en espaces verts (rapport)

Environ 500 kilomètres carrés de fôret ont été incendiés entre 2015 et 2021

Israël perd chaque année l'équivalent d'une ville de taille moyenne en espaces verts, les incendies de forêt augmentent en fréquence, en intensité et en taille, et les deux tiers du pays sont exposés à une pollution lumineuse qui nuit aux écosystèmes et à la biodiversité, telles sont les conclusions du rapport annuel de HaMaarag.

HaMaarag, est un programme national d'évaluation de l'état de la nature, qui collabore avec le Musée de la nature Steinhardt du Musée de Tel Aviv, le Ministère de la protection de l'environnement, le Fonds national juif KKL-JNF et l'Autorité israélienne de la nature et des parcs.

Entre 2017 et 2020, une moyenne de 30 kilomètres carrés de terres naturelles, boisées et agricoles ont été sacrifiés chaque année au profit du développement des villes, selon le rapport.

L'urbanisation grandissante a en effet conduit à une fragmentation croissante de l'espace naturel, ce qui rend plus difficile le déplacement des animaux sauvages.

Dans la région centre et nord d'Israël, environ 500 kilomètres carrés- soit 15% de la forêt naturelle et plantée - ont été incendiés au moins une fois entre 2015 et 2021.

La plupart des régions où la fréquence des incendies est élevée se trouvent à proximité des zones d'entraînement de l'armée, en particulier sur les hauteurs du Golan, à Lakish au sud-ouest de Jérusalem et en Cisjordanie.

Le rapport attribue l'augmentation des incendies à la hausse de la densité de population, qui multiplie les risques de négligence.

Le rapport, qui fixe pour la première fois un seuil de pollution lumineuse nocive pour la nature, indique que la quantité de lumière artificielle a augmenté de 30 % au cours de la dernière décennie.

Au nord de Beersheva, 67 % des terres sont désormais exposées à la pollution lumineuse au point que les écosystèmes et la biodiversité en souffrent.

À Eilat, située à la pointe sud du pays, la pollution lumineuse côtière menace l'avenir du récif corallien de renommée mondiale, selon le rapport.