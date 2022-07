Israël: Yair Lapid souhaite au roi de Jordanie une bonne fête de l'Aïd al-Adha

Le roi Abdallah a félicité le Premier ministre israélien pour son entrée en fonction

Le Premier ministre Yair Lapid s'est entretenu samedi soir avec le roi Abdallah II de Jordanie, a indiqué son bureau.

Selon le communiqué, Yair Lapid a souhaité au roi et aux citoyens jordaniens une joyeuse fête de l'Aïd al-Adha, et lui a également présenté ses condoléances après la fuite de gaz mortelle dans la ville portuaire d'Aqaba, dans le sud du pays.

De son côté, le roi Abdallah a félicité le Premier ministre israélien pour son entrée en fonction et lui a souhaité beaucoup de succès", indique le communiqué.

Au cours de leur appel, les deux hommes "ont discuté de la nécessité de renforcer et d'approfondir la coopération et les relations entre Israël et la Jordanie", ainsi que de la prochaine visite du président américain Joe Biden et des "défis et opportunités régionaux", a indiqué le bureau de Yair Lapid.